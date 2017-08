Freizeit Püchersreuth

Püchersreuth/Wurz. Die Vereine der Gemeinde Püchersreuth bieten auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für die Schüler aus der Gemeinde an. Jugendbeauftragte Michaela Treml lädt alle Kinder, Jugendliche und interessierte Erwachsene dazu ein. Sie stellte mit Vereinen und Verbänden aus Püchersreuth, Wurz und Ilsenbach neun Termine für sechs Ferienwochen zusammen.

Start ist mit einer Schnitzeljagd der Siedlergemeinschaft Püchersreuth am Samstag, 5. August. Mit Koordinaten, Karten und Fragen ausgestattet geht es in zwei Gruppen durch Püchersreuth. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Gerätehaus der Siedler. Kinder unter sechs Jahren sollten eine Begleitperson dabei haben. Im Anschluss gibt es Gegrilltes und Eis. Infos und Anmeldungen bei Andreas Bonczyk, Telefon 0151/ 16303316.Weiter geht es am Montag, 7. August. Der TSV Püchersreuth lädt zur Fahrt ins Freizeitland Geiselwind . Abfahrt mit dem Bus ist um 7.30 Uhr am Dorfplatz in Püchersreuth, die Kosten dafür übernimmt der TSV. Infos und Anmeldungen bei Tobias Kroop, Telefon 0160/94153295, oder Thorsten Stubenrauch, Telefon 0160/90686355.Radfahren, Kegeln und Grillen ist am Donnerstag, 10. August, bei den Freien Wählern Püchersreuth angesagt. Treffpunkt für die Radler ist um 14 Uhr im Pausenhof der Grundschule. In Störnstein wird dann gekegelt. Nach der Heimfahrt gibt es für die Kinder im Pausenhof noch eine Brotzeit. Der Nachmittag ist kostenfrei. Anmeldungen nehmen Josef Witt, Telefon 09602/8510, oder Klaus Kuran (09602/8220) entgegen.Die KLJB Wurz lädt die Buben und Mädchen der Gemeinde am Samstag, 12. August, zum Sommerrodeln nach Großbüchlberg ein. Abfahrt ist um 14 Uhr am Wurzer Gemeindehaus, Kinder unter 10 Jahren brauchen eine Begleitperson. Ein kleiner Unkostenbeitrag von 3 Euro ist mitzubringen. Patrik Uhl nimmt unter der Nummer 0151/40453621 Anmeldungen entgegen.Mit dem Burschenverein mit Mädchengruppe Püchersreuth fahren die Kinder zum Minigolfen nach Plößberg . Abfahrt ist am Freitag, 18. August, um 13.30 Uhr am Püchersreuther Sportheim. Kosten übernimmt der Burschenverein, Kinder unter 6 Jahren brauchen eine Begleitperson. Anmeldungen bei Amelie Burkard, Telefon 0151/58441200.Führung und Programm auf der Straußenfarm in Kotzenbach bei Familie Franz steht beim OVW und der SPD am Montag, 21. August, auf dem Plan. Abfahrt in Püchersreuth ist um 14 Uhr und für die Kinder kostenfrei. Informationen und Anmeldung bei Maria Sauer, Telefon 0170/5936938.Hermanns Kasperltheater aus Edeldorf bringt der Verein für Dorf- und Brauchtumspflege Ilsenbach in den Gemeindesaal der Grundschule Püchersreuth. Am Freitag, 25. August, um 15 Uhr gehts los. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Informationen hat Michaela Treml, Telefon 016098912008.Die Feuerwehren Ilsenbach und Wurz fahren am Donnerstag, 7. September, mit den Schülern in den Hochseilgarten Hirschau . Kinder unter 1,50 Metern dürfen nur in Begleitung mitfahren. Für die Aktion fällt ein Unkostenbeitrag von 5 Euro an. Für die Teilnahme ist zusätzlich ein Gesundheitsbogen und Einverständniserklärung unter www.waldhochseilgarten-hirschau.de auszufüllen. Weitere Informationen und Anmeldungen bei Jürgen Bartmann, Telefon 0171/2653800, und Thomas Mathes, Telefon 0171/2866986.Zum Abschluss der Sommerferien gestalten alle Vereine ein Kartoffelfest . Am Ilserberg, auf Anton Troppmanns Kartoffelfeld, gibt es am Samstag, 9. September, ab 17 Uhr, verschiedene Spezialitäten aus Kartoffeln. Die Kinder dürfen, wie früher, Erdäpfel graben. Informationen hat Michaela Treml, Telefonnummer 0160/98912008.