20.06.2017

Wurz. Die Jugendabteilungen der Feuerwehren Wurz, Ilsenbach, Püchersreuth, Lanz, Schwarzenbach und Windischeschenbach trafen sich in den Ferien zum Trainingslager. Am vergangenen Dienstag um 9 Uhr marschierten 32 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren mit ihren Betreuern Gleißner Christian, Ediz Kozanli, Bastian Reiser, Michaela Treml, Lukas Przetak, Max Scharnagl, Phillip Wifling und Thomas Kellner am Feuerwehrhaus in Wurz los zum Campingplatz nach Schweinmühle. Unterwegs machten die Wanderer zwei Pausen. Am Ziel angekommen, gab es eine Kartoffelsuppe, bevor die Zelte aufgebaut wurden. Abends wurden es Hamburger serviert.

Am zweiten Tag stand nach dem Frühstück eine Wanderung zur KTB nach Windischeschenbach mit Führung und Turmbesteigung auf dem Plan. Zurück am Zeltplatz kam am Nachmittag das BRK zur Stationsausbildung zu Besuch. Abends grillte die Gruppe mit Freunden und Familie. Auch Bürgermeister Rudolf Schopper, Kreisbrandmeister Alfons Huber sowie weitere Führungskräfte und Vorstände der Wehren waren dabei.Der nächste Vormittag fing mit Gruppenspielen an. Am Nachmittag brachten Wehrmänner das Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr Wurz und das Löschfahrzeug der Feuerwehr Windischeschenbach zu einer Übung an den Zeltplatz. Am letzten Abend brachen die Jugendlichen zu einer Nachtwanderung zum Feuerwehrhaus nach Windischeschenbach auf. Dort erhielten sie eine Führung durch das Gerätehaus und besichtigten alle Fahrzeuge. Auf dem Nachhauseweg durfte jeder die Wärmebildkamera ausprobieren. Am nächsten Tag trat die Gruppe gleich nach dem Abbau der Zelte den Heimweg an.