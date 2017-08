Kultur Püchersreuth

08.08.2017

Die "Chursächsischen Streichersolisten" spielen in prachtvollen historischen Kostümen ein Serenadenkonzert mit musikalischen Perlen der Klassik. Im Kerzenschein des Marstalls erklingen im Wurzer Pfarrhof (Kreis Neustadt/WN) am Samstag, 26. August, ab 18 Uhr neben der weltberühmten "Kleinen Nachtmusik" von Mozart die virtuose "Don Quichotte Suite" von p Telemann, die sehnsüchtige "Toselli-Serenade" und der mitreißende Zigeunerchor aus Verdis "Der Troubadour". Abgerundet wird der Abend mit der verträumten "Melodia en la Menor" des berühmten Astor Piazzolla sowie der Abendkomposition "La musica notturna di Madrid". Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb