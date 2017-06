Kultur Püchersreuth

29.06.2017

"Classic goes Swing and Comedy" ist eine mitreißende Musikshow zur Jubiläumsfeier "30. Wurzer Sommerkonzerte" mit der "Brass Band Berlin". Wem Klassik oft zu ernst und Comedy zu banal ist, der ist bei der "Brass Band Berlin" genau richtig. Eine ganze Reihe von Kuriositäten verspricht "Classic goes Swing and Comedy". Die elf Top-Musiker um Perkussionist und Bandleader Thomas Hoffmann, die sonst ihren Dienst in verschiedenen Berliner Orchestern versehen, kombinieren leichte Klassik mit Jazz, Schlager, Musicalmelodien, Evergreens und Blödeleien. Vor ihren gewitzten Parodien ist kein Komponist sicher. Am Samstag, 22. Juli, spielt die "Brass Band Berlin" um 19 Uhr in der O'Schnitt-Halle Wurz (Kreis Neustadt/WN). Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb