Kultur Püchersreuth

24.01.2018

24.01.2018

Auf zusammen 50 Jahre aktive Dienstzeit bringen es Stefan Radies und Peter Beck. Der Feuerwehr Püchersreuth ist dies eine Auszeichnung wert. Einen Wechsel gibt es bei der Betreuung des Nachwuchses.

Vor die Jahreshauptversammlung hatte die Feuerwehr noch eine Dienstversammlung gesetzt. Darin erhielt Thomas Kellner die Beförderung zum Hauptlöschmeister und Michael Würth ist jetzt Oberlöschmeister. Außerdem ehrte die Wehr für 20 Jahre aktive Dienstzeit Stefan Radies sowie für 30 Jahre Peter Beck. Jugendwart Michael Würth teilte mit, dass er aus beruflichen Gründen sein Amt mit Stellvertreter Andreas Völkl tauschen wird.In der Jahreshauptversammlung sprach Vorsitzender Peter Beck von 143 Mitgliedern, davon sind 5 unter 18 Jahren und 50 über 60 Jahren. Die Wehr organisierte mit dem Burschenverein und dem TSV in der Turnhalle den Ball der Vereine. Die Neuauflage ist am Samstag, 3. Februar geplant, kündigte Beck an. Außerdem erinnerte er im Jahresrückblick an einen Bildernachmittag von Sieglinde Treml, die Tagesfahrt nach Kelheim, Weltenburg und Regensburg, das Zoiglfest sowie einen Ehrenabend. Dazu kamen weitere Teilnahmen an Jubiläen, Prozessionen oder Fahrzeugsegnungen in Lanz, Bergnetsreuth, Georgenberg und Wurz. Im kommenden Jahr werde es wieder eine Tagesfahrt geben, versprach der Vorsitzende. Die Wehr investierte in zwei neue Sanitätsrucksäcke. Sie dienen der Erstversorgung von Verletzten bei Einsätzen. Außerdem kaufte die Wehr einen Schrank für Überjacken und bezuschusste den Austausch der Scheiben der Tore und die Anschaffung von Dienstjacken, Hemden und Krawatten der Mitglieder.