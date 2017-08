Kultur Püchersreuth

10.08.2017

0 10.08.2017

Jana Bousková, eine weltweit gefragte Harfenistin, und Miroslav Vilimec, Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie, ein Paganini auf der Geige, glänzen mit Sonaten von Mozart und Spohr, mit Dvorák und einer Fantasie von Saint-Saëns. Am Samstag, 2. September, gastieren sie ab 18 Uhr bei den Wurzer Sommerkonzerten. Als Solisten sind Miroslav Vilimec mit der "Paganiniana", der virtuosen Bearbeitung eines Themas von Paganini durch den berühmten Geiger Nathan Milstein, zu hören und Jana Bousková mit der Ballade fantastique der französischen Harfenistin und Komponistin Henriette Renié. Jana Bousková ist die einzige Soloharfenistin, die höchste Auszeichnungen in aller Welt erhalten hat - die Goldmedaille der International Harp Competition in den USA und den zweiten Preis des International Harp Contest in Israel. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb