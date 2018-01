Kultur Püchersreuth

07.01.2018

Wurz. Unter dem Motto "Ja Ka Scha - So ist das Leben" spannen die 31. Wurzer Sommerkonzerte den Bogen von Klassik über Romanzen, Csárdás, Klezmer, Jazz bis zur feurigen Roma-Musik. Jan Adamus und sein Ensemble eröffnen mit dem "Zauber der Oboe" die Saison und zugleich den "Tschechischen Musiksommer" am 28. Juli. Lukas Pavlícek (Oboe) spielt mit dem Sedlácek-Quartett Werke von Mozart, Míca, Dvorák (11. August).

Klarinettist Ib Hausmann und das Prager Skampa-Quartett präsentieren Mozarts berühmtes Klarinettenquintett, außerdem stehen Suk, Janácek und eine Hausman-Komposition auf dem Programm (2. September). Das Streichtrio "Pro Arte" aus Prag brilliert mit Werken von Dvorák, Mozart, Kodály und Weinberg (5. August), das Dvorák-Klaviertrio mit Haydn, Smetana und Dvorák (25. August). Das litauische Mettis-Quartett macht die Zuhörer unter anderem mit dem zeitgenössischen Komponisten seiner Heimat Anatolijus Senderovas bekannt (4. August).Romantisch wird es, wenn Klaviervirtuosin Alexandra Mikulska in "Liebesträume" Werke von Liszt und Chopin darbietet (18. August). Die "grenzenlose Fantasie" von Chopin und Schumann bringt Elzbieta Mazur zu Gehör (19. August).Über Musizieren zur Selbstheilung von Traumata spricht Professor Thomas Loew vom Universitätsklinikum Regensburg, begleitet vom Ferrara-Duo Stefan Conradi (Gitarre) und Annina Holland-Moritz (Fagott), die auch über "Posttraumatische Belastungsstörungen bei Polizisten nach besonderen Ereignissen" berichtet (10. August). Gesa Hoppe (Mezzosopran), Klaus Schöpp (Flöte) und Katharina Hanstedt (Harfe) begeben sich auf Entdeckungsreise durch impressionistische Klangwelten bis hin zur Schönheit des "Andreasgarten", ein Werk der Komponistin Ursula Mamlok, mit Lesung und Filmauszügen (26. August). Das ganze Spektrum feuriger Melodien voll Liebe, Lust und Leidenschaft und die Vielfalt der Folklore osteuropäischer Völker erklingt beim Abschlusskonzert mit Boris Lichtman und seinem Ensemble "JaKaScha" (8. September).Karten gibt es in allen Vorverkaufsstellen von NT-Ticket und Konzertgutscheine für 20 Euro bei den Buchhandlungen Rupprecht und Stangl & Taubald sowie Galerie-Antiquariat Schlegl in Weiden.