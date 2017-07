Kultur Püchersreuth

28.07.2017

Wer die Augen schließt an diesem herrlich lauschigen Abend und ein bisschen vor sich hin träumt, könnte glauben, Joe Cocker himself sei auferstanden. Rauchig, bluesig und erdig klingt die Stimme durch den Hof bis in die letzte Ecke.

"Red Moon" begeistert auf Einladung der KLJB die Zuhörer im Hof der Hiaslbauernstubn. Und ach, es ist nicht der weiße Barde aus England mit seinem schwarzen Blues, der die knapp 100 Gäste begeistert. Der "Joe Cocker" des Abends heißt Günther Kuran und ist Sänger und Gitarrist der Nordoberpfälzer Formation."Stand by me", "Stormy Monday blues", "Happy Birthday Blues", "Find your Job" oder "Come on Together" heißen die Songs, mit denen die Band den Hof träumen und sich im Takt sanft bewegen lässt. Für die nächste Ähnlichkeit, diesmal aber nicht mit Joe Cocker, sorgt Wyman Zitzmann, der Zauberer an der Blues Harp. Erneut wird der Gast eines Besseren belehrt: Nein, es ist nicht Billy Gibbons von ZZ Top mit Sonnenbrille und Rauschebart, der da auf dem Klappstuhl Platz genommen hat und die Blues Harp so zärtlich spielt, als hätte er nie etwas anderes gemacht.Zurück zu Kuran, dem Mann mit der mitreißenden Stimme, die klingt, als hätte er Glasscherben gegurgelt. Es ist mucksmäuschenstill, nur ganz vorsichtig wird auf der Leberkässemmel gekaut und der Bier-Schnappverschluss geöffnet. Wenn Cocker sang, lauerten überall Schmerz, Tränen und Leidenschaft. Bei Kuran hört und spürt man die sanfte Leidenschaft, mit der er Lieder von Ben E. King, B. B. King, Bobby Bland oder Def Cut interpretiert, perfekt begleitet von Heinz Hertel am Bass, Karl Hecht mit der Gitarre und eben Wyman Zitzmann.Sicher hätte der Auftritt viel mehr Zuhörer verdient gehabt. Zum einen, weil es ein musikalisches Erlebnis war, den Klängen von "Red Moon" zu lauschen. Zum anderen, weil der Erlös der Veranstaltung wie immer, wenn die KLJB Püchersreuth einlädt, einem guten Zweck zugutekommt. Die nächste Chance, sich bestens unterhalten zu lassen und zugleich etwas Gutes zu tun, bietet sich am 3. November, wenn die Landjugend zum Bayerischen Musikkabarett mit der Stianghausratschn Rosa Spielberger einlädt.