Kultur Püchersreuth

03.07.2017

8

0 03.07.2017

Das Prager Blechbläserensemble eröffnet am Sonntag, 23. Juli, die 30. Wurzer Sommerkonzerte - mit einer festlichen Fanfare als Weltpremiere und 30 musikalischen Überraschungen. Bühne frei für Frantisek Bílek, Arnold Kinkal, Jirí Lisý, Jan Votava und Karel Kucera.

Seit ihrem Gründungsjahr 1979 gewannen die Musiker viele Auszeichnungen und Preise bei internationalen Wettbewerben. Sie spielen auf der ganzen Welt und repräsentierten die Tschechische Republik sogar auf der Expo 2005 in Japan. In der Oberpfalz haben die Prager Blechbläser schon mehrfach für Publikumsrekorde gesorgt. Im Garten des Historischen Pfarrhofs in Wurz sind die Musiker mit ihrem Programm "30 x 30" zu hören. Karten für dieses Gastspiel des Prager Blechbläserensembles und alle anderen Veranstaltungen der Wurzer Sommerkonzerte gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de.