Kultur Püchersreuth

09.08.2017

Das "Zemlinsky Quartett" begeistert sein Publikum mit Werken tschechischer Komponisten in einer Symbiose aus Temperament und Spielfertigkeit auf höchstem Niveau. Gepflegte Streichkultur und ihre sensible Musikalität bringt das vielfach ausgezeichnete Streichquartett aus Prag am Sonntag, 27. August, um 16 Uhr auf die Bühne der 30. Wurzer Sommerkonzerte. Mit einem romantischen Programm und Werken von Josef Suk, Antonín Dvorák und Leos Janácek nehmen die Musiker ihr Publikum im Wurzer Pfarrhof auf eine Reise in die musikalische Welt unseres Nachbarlandes Tschechien. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.