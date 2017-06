Kultur Püchersreuth

28.06.2017

27

0 28.06.201727

Rotzendorf. (arw) Friedgard Teschemacher und Katrin Sofia Heyland begeisterten mit ihrem Liederabend im Landgut "Federkiel" die Zuhörer. "Wenn du schläfst, dann träume ich" war die Veranstaltung überschrieben. Reinhard Paetzolt führte souverän durch das 70minütige Programm.

Die beiden jungen Frauen, Teschemacher als Sängerin und Heyland als Pianistin, haben sich in Mainz in der Liedklasse von Burkhard Schaeffer kennengelernt. In der Studienzeit besuchten sie einen Meisterkurs in Husum. Vor einigen Jahren trennten sich ihre Wege. Heyland studierte in Norwegen weiter, Teschemacher lebt inzwischen im Allgäu.Als Einstieg in die Nacht hörten die Gäste die "Waldeinsamkeit" von Max Reger. Es folgten Lieder von Schumann über Brahms und Strauss. Im Musiksalon des Landguts erinnert die angenehme Beleuchtung an den späten Abend. Das dunkle, glitzernde Abendkleid der Sopranistin passte perfekt dazu.Viele der Gäste erinnerten sich noch an die Ballade "Der Erlkönig" aus der Schulzeit, die Franz Schubert vertont hat. Teschemacher zeigte bei dabei und bei anderen Charakteren, dass sie mit ihrer reinen Stimme die Technik beherrscht und gleichzeitig den Erlkönig - Vater und Sohn - auch mimisch und gestisch treffend darzustellen weiß. Dies zieht die Zuhörer in den Bann der Geschichte. Dabei ist das Klavierspiel von Katrin Sofia Heyland von Beginn an schwungvoll, ja man könnte meinen gefährlich, so flink berühren Heylands Finger die Tasten des Flügels.Aber auch mit anderen Liedern von Strauss, Alban Berg, Hugo Wolf, Johannes Brahms und Robert Schumann bewegen die beiden ihre Zuhörer zutiefst. Mit der Nachtigall von Alban Berg beenden Teschemacher und Heyland ihren Vortrag. Interessant: Die Künstlerinnen überraschen die Damen im Publikum mit Rosen und nicht umgekehrt.Der nicht enden wollende Applaus veranlasst die Musikerinnen zu einer etwas makaberen, jedoch sehr erheiternden Zugabe, einem schwäbischen Volkslied aus der Heimat Teschemachers mit dem Titel "Wieb, mach dass de hui koscht", übersetzt "Weib, mach dass du heimkommst". Darin wird eine junge Frau von ihrem sehr alten Mann zum Tanzen geschickt. Wie die Frau damit umgeht, dass ihr Mann erst krank ist, dann im Sterben liegt, dann gestorben ist und schließlich vergraben wird, trägt zu viel Gelächter im Publikum bei.