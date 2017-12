Politik Püchersreuth

Das Abwasser kostet ab dem neuen Jahr in allen Orten der Gemeinde das gleiche. Doch die Teuerung schwankt bis zu 42 Prozent für die Bewohner von Püchersreuth. Die Wurzer dagegen werden die Erhöhung um 3,5 Prozent kaum merken.

Bürgerversammlung und Breitband Am Mittwoch, 20. Dezember,beginnt um 19 Uhr im Wurzer Gemeindehaus die Bürgerversammlung.



Weitere Ortsteile würden in den kommenden 18 Monaten an das Breitband angeschlossen, informierte der Rathauschef. Die Kosten in Höhe von 110 000 Euro werden mit 80 Prozent gefördert.



Die Gemeinde beteiligt sich an der Bündelausschreibung für Ökostrom für die Jahre 2020 bis 2022.



Auch wegen der Verkehrssicherungspflicht lasse man Bäume zurückschneiden oder entferne sie ganz, unterrichtete Bürgermeister Rudolf Schopper den Gemeinderat. Wegen Solaranlagen sollten aber keine Bäume geopfert werden, forderte Karlheinz Thoma.



Erneut stellte Marc Neidhardt aus Botzersreuth eine Bauvoranfrage. Er will eine Einfamilienhaus mit Doppelgarage errichten. Für die Wasserver- und die Abwasserentsorgung gibt es eine Sondervereinbarung und insgesamt grünes Licht. (arw)

Die Kläranlage wird, wie mehrfach berichtet stillgelegt. Das Abwasser aus Ilsenbach und Püchersreuth reinigt künftig die Anlage in Wurz. Dazu wird eine Leitung verlegt. Gleich zu Beginn der Sitzung des Gemeinderats wehrte sich Bürgermeister Rudolf Schopper gegen Gerüchte in Bezug auf die Kosten, die auf die Bürger zukommen. Das Gremium einigte sich, die Einmalkosten zu dritteln. Die erste Rate wird bei Baubeginn fällig, die zweite sechs Monate später und die letzte nach der Abrechnung. Dagegen votierte Michaela Treml. Sie hatte sich für eine Viertelung ausgesprochen.In die Berechnung fließen die vorläufigen Herstellungsbeiträge, die vorläufig eingeschränkten Herstellungsbeiträge und die Gebührenbedarfsberechnung ein, sagte Juristin Marina Maier vom Beratungsbüro Hurzlmeier aus Straubing. Die Globalberechnung ist eine umfassende Bedarfsberechnung, in der sämtliche von Beginn an angefallene Kosten, sonstige beitragsfähige Aufwendungen. Dazu kommen die nach bestehenden Planungsabsichten in überschaubarer Zukunft. "Das sind für die Erschließung weiterer Gebiete voraussichtlich zu erwartende Kosten." Diese Kosten seien unterschiedslos auf Grundstücks- und Geschossflächen in der gesamten Gemeinde umzulegen.Beitragspflichtige Bezugsflächen gibt es in den Orten Püchersreuth, Ilsenbach, Wurz, Mitteldorf und den drei Baugebieten insgesamt 626 627,48 Quadratmeter Grundstücksfläche und 214 459,43 Quadratmeter Geschossfläche Es wird mit einen Zuwachs zwischen einem und drei Prozent gerechnet. Den Herstellungsaufwand bezifferte die Beraterin auf gut 2,8 Millionen Euro. Werden die Altanlagenteile abgezogen, bleiben gut 1,17 Millionen Euro übrig. Die Herstellungsbeiträge belaufen sich ab Januar auf 1,40 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Pro Quadratmeter Wohnfläche werden 7,65 Euro fällig.2015 bis 2017 ist beim Abwasser in Püchersreuth ein Minus von 3351,73 Euro und in Wurz waren es im selben Zeitraum 14 169,89 Euro. Das Büro Hutzlmeier rechnet im kommenden Jahr mit einer Einleitungsmenge von zirka 55 306 Kubikmetern. In den folgenden zwei Jahren sind es jeweils 600 Kubikmeter mehr. Das ergibt einen Durchschnitt von 3,45 Euro pro Kubikmeter Abwasser. Bisher zahlten die Bürger in Ilsenbach und Püchersreuth, 2,43 Euro und in Wurz 3,33 Euro.Jürgen Bartmann wollte wissen woher die Unterdeckung komme. "Wir haben zwar mehr Einwohner, aber die sparen mit dem Wasser", entgegnete Bürgermeister Schopper. "Zehn Prozent mehr hätte uns gut getan aber unsere Beiträge sind immer noch moderat."Einstimmig wurden die Vorschläge für die Gebühren bis 2020 genehmigt. Alle Bürger, die bisher in Püchersreuth, und alle, die in Wurz an die Kläranlagen angeschlossen waren und sind, müssen für die Baumaßnahme in Vorleistung gehen. Hier wird bei einer normalen Grundstücksfläche mit zirka 1800 Euro gerechnet. Das bedeutet für die Besitzer 59 Cent pro Grund- und 3,62 Euro pro Geschossfläche.