Politik Püchersreuth

12.03.2018

12.03.2018

Johannes Höning will in seinem Wohnhaus im Tannenweg 7, sein Dachgeschoss ausbauen. Reinhard Mois will in Pfaffenreuth ans bestehende Carport eine Garage errichten. Geklärt werden müssen gegenüber der Verwaltung, hier die Abstandsflächen, sowie das Geh- und Fahrrecht. Stefan Meiler kann zwar sein Einfamilienhaus in Pfaffenreuth bauen, doch muss noch die Trinkwasserversorgung, Abwasser und die Zuwegung geklärt werden und dies der Verwaltung schriftlich vorlegt werden.Am „Rotzenbühl“, einem der Gemeinde gehörenden fast 2000 Quadratmeter großes Grundstück muss eine Eichenbaum gefällt werden. Wie der FBG Geschäftsführer Bastian Träger bei der Besichtigung betonte, ist hier Gefahr in „Verzug“. Die starken Ästen wurden bereits mehrmals durch Bänder gesichert. Doch selbst der Stamm beginnt sich zu spalten. Jetzt soll der Bau gefällt werden, was nicht einfach ist. Das Gebiet „Rotzenbühl“ diente bis vor zehn Jahren als beliebter Spielplatz aus nah und fern.Damit der wilden Ablagerung Einhalt geboten wird, wird die verfüllte Lagerfläche am Schotterwerk mit Bäumen bepflanzt. Förster Andreas Arnold, von der Forstdienststelle Neuhaus wird die Maßnahme begleiten. Die Aufforstung wird die FBG erledigen. Wie Förster Arnold gegenüber Bürgermeister Rudolf Schopper betonte, sind die gemeindlichen Waldflächen mit sehr viel Laubbäumen gemischt.Die Arbeiten für den Kindergartenumbau in Wurz haben begonnen, so Schopper. Weiter informierte der Bürgermeister, das noch weitere Kabel für die Breitbandversorgung verlegt werden. Weiter wurde festgestellt, dass sich die Telekom nicht an ihre Zusagen hält. Zur Zeit werden die öffentlichen Aufträge erledigt und dann kommt der private Bereich. Der neue Archivraum ist fast fertig und es wird dann mit den umräumen begonnen. Dann befindet sich das gesamte Archivmaterial hier im Rathaus.Die Krabbelgruppe im Wurzer Kindergarten hat ihre Räume bezogen.Demnächst wird das Baugebiet in Püchersreuth durch das Vermessungsamt vermessen. Für die Grundschule konnte eine Reinigungskraft gefunden werden. Für wöchentlich 25 Stunden wird noch eine Arbeitskraft für den Bauhof gesucht. Bewerbungen sind bis 31. März beim Bürgermeister noch möglich.