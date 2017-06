Sport Püchersreuth

22.06.2017

Wurz. Der Lipperthof steht von Montag, 26. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, im Fokus der Islandpferde-Szene. Der IPZV Oberpfalz Nord richtet die Deutsche Meisterschaft aus.

Diese beinhaltet unter anderem Qualifikationsturniere für die WM in Holland, Zuchtwettbewerbe und Gangartwettbewerbe im Tölt, 4- und 5-Gang sowie im Rennpass. Ein internationales Starterfeld mit 200 Teilnehmer wird sich in Wurz erwartet. Ein 13-köpfiges Richterteam aus Deutschland, Norwegen und Österreich begleitet die Veranstaltung. Die Zuschauer dürfen sich nicht nur auf viele hochkarätige Sportwettbewerbe freuen, sondern auch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Interessant für Laien: In einem abgetrennten Zuschauerbereich werden Reiter erklären, was gerade auf der Bahn passiert. Die Wettbewerbe finden sowohl auf der Rennpassbahn als auch auf der Ovalbahn statt. Moderator Henning Drath aus Cham ist in der Szene kein Unbekannter. Auch für Lipperthof-Betreiber Irene und Uli Reber ist die Meisterschaft etwas besonderes. "Wir gehören beide dem Bundeskader an und wir reiten natürlich auch um ein Ticket für die Weltmeisterschaft mit", erzählt Reber. Ein Höhepunkte wird der Einzug aller Teilnehmer am Samstag mit vielen Überraschungen sein. Auch der Finaltag am Sonntag mit den Siegerehrungen der Deutschen Meistern bietet Interessantes für die Zuschauer. Weiterhin wird ein großes Rahmenprogramm mit Schaunummern, Reiterball und Zuchtwettbewerben geboten. Bild: Hartl