15.08.2017

Es lief perfekt für Irene Reber. Alles passte und auch ihr Fuchswallach Þokki frá Efstu-Grund war super drauf. So stand die 53-jährige Wurzerin bei einer Islandpferde-WM auf dem Podest - zum ersten Mal in ihrer Karriere.

Über die B-Finals

Wurz/Oirschot. "Ich bin überglücklich", sagt Irene Reber am Dienstag, zwei Tage nach dem Finale im niederländischen Oirschot. Aber Reiterin und Pferd haben anstrengende Tage hinter sich. Zweimal hatte die Wurzerin das B-Finale erreicht, im Tölt und im Viergang. "Es ging verdammt knapp zu. Ich hatte das Gefühl, dass mich die Richter im Vorentscheid etwas übersehen haben", bedauert Reber. "Aber das soll kein Vorwurf sein, das kann bei dem großen Starterfeld schon vorkommen."Trotzdem sicherte sie sich in beiden B-Finals den Sieg und damit die Startberechtigung für die A-Finals. Im Tölt-Endlauf reichte es nur zu Platz fünf. Anders beim Viergang. Hier werden die Gangarten Tölt, Trab, Schritt und Galopp vorgestellt, wobei der Tölt einmal ruhig und langsam gezeigt wird und ein zweites Mal rasant. "Ich hatte Bedenken, ob mein Pferd das packt. Es lagen nur drei Stunden zwischen den B- und den A-Finals."Aber Þokki frá Efstu-Grund zeigte mit seinen 14 Jahren, dass er einer der besten Fuchswallache in Deutschland ist. Aber die Entscheidung war eng. Nicht einmal um einen Zehntel Punkt musste sich Irene Reber (7,63) der Deutschen Jolly Schrenk (7,70) geschlagen geben. Dritte wurde Johanna Tryggvason (ebenfalls Deutschland/7,60). "Es war mein bisher größter Erfolg in meiner Karriere", freut sich die WM-Silbermedaillen-Gewinnerin. Die Wurzerin hatte auch großen Anteil daran, dass die deutsche Equipe mit sieben Gold-, vier Silber- und vier Bronze-Medaillen die beste Nation war."Ein bisschen werden wir das schon feiern", sagt Irene Reber. "Aber der Alltag hat uns hier auf dem Hof wieder. Wir haben zur Zeit einen Lehrgang und in den Ferien haben wir Hochsaison." Als nächstes steht in zwei Wochen die bayerische Meisterschaft an. "Da muss ich dabei sein", blickt die Wurzerin voraus. "Aber mit meinem zweiten Pferd. Denn Thokki hat sich den Urlaub verdient. Ich glaube es ist bei einer WM ein Pferd noch nie so viel gelaufen wie er."