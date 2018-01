Sport Püchersreuth

25.01.2018

Neuwahlen stehen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SV Wurz. Einstimmig entscheiden sich die Mitglieder für Andreas Fütterer als neuen Vorsitzenden.

Wurz. Vorsitzender Sven Gleißner berichtete im Gasthaus Schedl vom abwechslungsreichen Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres. Von Skifahrten über Fischessen, Wanderungen, Cross-Lauf, O'Schnitt, Weihnachtsstandl bis hin zum Kleintierfrühschoppen war vieles geboten. Erstmalig hatte der Verein den Besuchern des Storm-Crusher-Festivals die Duschen und ein Frühstück im Sportheim angeboten.Zur Pflege der Sportanlage sei viel Aufwand nötig. Die Helfer haben unter der Anleitung von Florian Rupprecht die Fenster des Sportheims mühevoll aufbereitet und die Schließanlage sowie die Außenbeleuchtung erneuert.Heinz Siebert stellte in seinem positiven Kassenbericht die baldige Schuldenfreiheit des Sportvereins in Aussicht. Fußball-Abteilungsleiter Wolfgang Michl erwähnte das erfolgreiche Relegationsspiel und den damit verbundenen Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der A-Klasse. In der Saison 17/18 wurde eine Spielgemeinschaft mit der DJK Neuhaus gegründet. Diese Mannschaft belegt derzeit einen sechsten Platz. Andreas Fütterer berichtete von der Spielgemeinschaft der G- und F-Schüler mit dem TSV Püchersreuth, bei der die kleinen Kicker Höhen und Tiefen bei den Ergebnissen durchlebten.Von einem kleinen, aber feinen Cross-Lauf berichtete Stefan Gleißner als Leiter der eifrigen Laufgruppe. Die Sportler nahmen an den Läufen des OVL Cups, am Nofi-Lauf und am Freundschaftsmarathon teil. Siebert sprach von erfolgreichen Skitagesfahrten nach Österreich und einer mehrtägigen Skireise nach Südtirol. Reinhold Rupprecht erwähnte die agilen Nordic-Walker und die sehr beliebten mehrtägigen Ausflüge der Wandergruppe. Gerd Riedl führte die Gruppe im 20. Wanderjahr in das Fichtelgebirge und überraschte mit einer Wanderung ins Blaue, mit dem Ziel Falkenberg. Tom Kreuzer berichtete von den erfolgreichen Aktivitäten in der O'Schnitt-Halle.Unter Wahlleiter Bürgermeister Schopper wurde der neue Vorsitzende Andreas Fütterer einstimmig gewählt. Stellvertreter bleibt Stefan Fütterer, Kassier ist weiterhin Heinz Siebert mit Christian Pausch als Stellvertreter. Sven Gleißner wurde als Schriftführer sowie Wolfgang Michl als Fußballabteilungsleiter gewählt. Für die O'Schnitt-Halle zuständig ist Franz Fütterer, und Stefan Gleißner vertritt die Laufgruppe. Für die Nordic-Walker und Wandergruppe ist weiterhin Reinhold Rupprecht verantwortlich. Beisitzer sind Reinhard Scharnagl, Florian Rupprecht, Bösl Matthias, Bösl Simon und Andreas Hauer.Bürgermeister Schopper lobte die Zusammenarbeit mit dem TSV Püchersreuth sowie die hervorragende Platzpflege. Zudem warb er für die gegenseitige Unterstützung der Vereine bei deren jeweiligen Aktivitäten.