Vermischtes Püchersreuth

29.06.2017

Wurz. Noch bis Sonntag, 2. Juli, läuft die Deutsche Islandpferde-Meisterschaft am Lipperthof in Wurz. Nicht nur die Wettkämpfe, sondern auch das Rahmenprogramm dürfte für die Zuschauer interessant sein. Am Samstag, 1. Juli, um 14.15 Uhr gibt es viel zu sehen. Zum Einzug aller Teilnehmer hat sich Staatsminister Helmut Brunner angekündigt. Er darf mit der Kutsche auf die Ovalbahn einfahren. Bei dieser Feier tritt auch die Opernsängerin Hlin Pétursdóttir auf. Die gebürtige Isländerin ist seit 1997 Ensemblemitglied des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München. Außerdem unterhält eine Trommelgruppe die Gäste. Diesen Freitag legt ab 22 Uhr ein DJ im Zelt auf. Der Samstag geht mit einem Bayerischen Abend im Festzelt zu Ende. Auf der Bühne stehen der "Boarisch Buam Express" und die "Schenkelzinterer" geben eine zünftige Showeinlage. Der Eintritt ist frei. Zu den Wettbewerben kostet der Eintritt für Erwachsene am Samstag 4 Euro und am Sonntag 5 Euro. Kinder, die kleiner als einen Meter sind, zahlen nichts. Am Sonntag werden nach den Finalwettbewerben die Deutschen Meister gekürt und die Auswahl präsentiert, die im August zur Weltmeisterschaft nach Holland fährt. Bild: mic