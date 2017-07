Vermischtes Püchersreuth

25.07.2017

Albert Fütterer sucht eine Frau. Darüber will er auch im Radio sprechen. Am Donnerstag, 27. Juli, ist der Rutengänger von 10 bis 12 Uhr zu Gast in der Sendung "Heimat am Donnerstag" auf Bayern 1. "Vielleicht meldet sich ja eine", sagt er schmunzelnd.

Das ist mein Leben. Bei den Leuten draußen zu sein gibt mir neuen Schwung. Albert Fütterer

Fütterer ist sich sicher: "Der Herrgott hat mit mir noch etwas vor." Seit vielen Jahren fährt er durch die Lande, um den Menschen zu helfen. Er sucht nicht nur Wasser für Brunnen, sondern kann feststellen, wenn jemand auf einer Wasserader liegt. "Das ist nicht gut, das kann Krankheiten wie Krebs auslösen." Eine Weidenrute, die er alle paar Wochen von einem Strauch abschneidet, hilft ihm bei seiner Arbeit. "So spüre ich die Kraft der Strahlung, die vom Wasser ausgeht", erklärt er. Über sein Alter redet Fütterer nur ungern und will nur so viel verraten: "Der 80. Geburtstag ist schon vorbei." Kürzer treten will er nicht: "Das ist mein Leben. Bei den Leuten draußen zu sein gibt mir neuen Schwung."In der Oberpfalz, Oberfranken und im Bayerischen Wald ist er zu Hause. "Ich war aber auch schon in Weimar und in Südtirol", blickt er zurück. Die Gegend rund um Meran liebt er besonders. "Ein bis zwei Mal im Jahr muss ich dort hin. Das tut mir gut." In Maria Weißenstein in der Nähe von Bozen holt er sich neue Kraft. "Dort ist die Mutter Gottes zweimal erschienen, und Papst Johannes Paul II. hat den Wallfahrtsort besucht", weiß er. In Südtirol betet er auch zum heiligen Antonius.Viele Jahre lang betreute er als Mesner die Püchersreuther Pfarrkirche St. Matthäus. Durch sein kirchliches Engagement machte Fütterer Ende der 70er Jahre Bekanntschaft mit dem Rutengehen. "Der damalige Pfarrer Söllner hat mich oft mitgenommen, wenn er Brunnen gesucht hat." Schnell war klar: "Das kann ich auch."Für eine Frau habe er nie wirklich Zeit gehabt, sagt er. "Früher hatte ich eine Landwirtschaft. Ich war immer auf Achse", erinnert sich der Püchersreuther. "Deshalb bin ich auch noch zu haben", scherzt er.Bis vor ein paar Jahren hielt sich Fütterer Schafe. "Die habe ich aber aufgegeben." Als leidenschaftlicher Imker kümmert er sich mittlerweile nur noch um seine Bienen. Auch wenn er nicht mehr als Mesner tätig ist, fühlt er sich der Kirche sehr verbunden. Stolz zeigt er Fotos von dem Altar in seiner Hofeinfahrt, den er jedes Jahr zu Fronleichnam aufbaut und schmückt.Der Glaube ist für Fütterer wichtig. Von einer künftigen Partnerin würde er sich dies ebenfalls wünschen. "Aber in erster Linie muss sie ehrlich und treu sein. Und im Herzen muss es stimmen." Vor dem Interview beim Bayerischen Rundfunk fürchtet er sich nicht. Fütterer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Journalisten zu tun. Franz Xaver Gernstl von "Gernstl unterwegs" hatte ihn mehrmals in der Sendung.Nach München fährt er mit dem Zug. "Obwohl ich sonst überall mit dem Auto hinfahre." Und seine Weidenrute nimmt er auch mit.