Vermischtes Püchersreuth

06.09.2017

10

0 06.09.201710

Für die Schüler der Grundschule Püchersreuth beginnt der Unterricht am Dienstag, wie gewohnt um 8 Uhr. Auch die Erstklässler treffen sich um diese Zeit in der Pausenhalle.

Nach der Begrüßung erhalten die Eltern einige Informationen zum Ablauf der ersten Schulwoche. Anschließend gehen Kinder und Eltern in die katholische Pfarrkirche, wo Pfarrer Manfred Wundlechner und Pfarrer Michael Kelinske den ökumenischen Gottesdienst gestalten. Nach der Rückkehr an die Schule empfängt Lehrerin Elisabeth Kroeker die Kinder im Klassenzimmer.Um den Eltern die Wartezeit zu verkürzen, wird der Elternbeirat um Vorsitzende Alexandra Ermer-Hagn in der Turnhalle Kaffee und Kuchen anbieten. Der Unterricht endet für die Abc-Schützen um 10.30 Uhr.Die Schüler der übrigen Klassen dürfen um 11.20 Uhr nach Hause. Am Mittwoch endet der Unterricht für alle Kinder um diese Zeit. Ab Donnerstag gilt der Stundenplan. Der Anfangsgottesdienst für die Klassen zwei bis vier wird am Mittwoch um 8.15 Uhr gefeiert.Die erste Klasse unterrichtet Konrektorin Elisabeth Kroeker. Die Kombiklasse 2/3 übernimmt Barbara Förster. Die Kombiklasse 3/4 leitet Sabine Rudloff.Außerdem sind Daniela Beierl und Anna Wittmann an der Schule tätig. Die katholischen Religionsstunden erteilt unter anderem Pfarrer Manfred Wundlechner, den evangelischen Religionsunterricht übernimmt Pfarrer Michael Kelinske. Als Förderlehrerin steht der Schule weiterhin Maria Schmid zur Verfügung. Für das Fach Werken und Gestalten ist Marlies Zeitler zuständig. Zusätzlich unterstützt wird der Unterricht vom MSD, dem mobilen sonderpädagogischen Dienst des SFZ Neustadt.