Vermischtes Püchersreuth

14.07.2017

"Keiner ist zu klein, um Forscher und Entdecker zu sein" unter diesem Motto steht das erste Sommerfest des AWO-Kinderstodl im Pausenhof der Grundschule. Hauptakteure sind die Mädchen und Buben.

Die Kleinsten aus der Kinderkrippe erfreuten mit Erzieherin Anja Kraus bei schönstem Sonnenschein die sehr zahlreich erschienenen Gäste mit dem "Lied über mich". "Wir sind Wunderkinder und wir sind einmalig", so eröffneten die Kindergartenkinder und die betreuten Schulkinder musikalisch ihren Auftritt. Sie zeigten sich als kleine Forscher und Entdecker bei verschiedenen Beispielen. So buken sie in der Küche ein Kuchen, im Garten hörten sie die Regenwürmer husten, im Wald beobachteten sie viele Tiere und in der Luft bewegten sich die Seifenblasen. Einstudiert hatten Sie ihr Spiel mit der Erzieherin Andrea Reiter und der Leiterin der Einrichtung, Heidrun Hofmeister.Ein Vorschulkind schloss den Auftritt mit einem Gedicht ab. Dabei empfahl es den Gästen, auch etwas zu entdecken: die guten Kuchen, Brotzeiten und Getränke. Die Bewirtung hatte der Kindergartenbeirat unter der Leitung von Nicole Mois organisiert. Sie dankte allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung und bei den Eltern für die zahlreichen Kuchenspenden.Für die Belustigung der anwesenden Kinder sorgte die örtliche Feuerwehr mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen. Andere freiwillige Helfer organisierten das Dosenwerfen und Kinderschminken.