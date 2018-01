Vermischtes Püchersreuth

08.01.2018

7

0 08.01.2018

Wurz. In Wurz waren die Sternsinger schon vor dem Dreikönigstag unterwegs und brachten den Segen in die Häuser. Insgesamt waren je fünf Ministranten in drei Gruppen in der Pfarrei St. Matthäus auf Achse. Das Motto lautete: "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit". Beim Ankleiden halfen den Kindern Veronika Haubner, Agnes Meindl und Theresia Meiler. Insgesamt sammelten die Sternsinger 1300 Euro für Kinder in Indien. Bild: exb