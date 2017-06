Vermischtes Püchersreuth

26.06.2017

10

0 26.06.201710

Mitteldorf. 1987, vor 30 Jahren, wurde die Marien-Kapelle in Mitteldorf geweiht. Im Zuge der Dorferneuerung hatte sich die Dorfgemeinschaft damals entschieden, statt eines Backofens eine Kapelle zu bauen. Das kleine Gotteshaus bekommt jetzt einen neuen Anstrich. Drei Farben stellte Bürgermeister Rudolf Schopper zur Auswahl: sonnengelb, ziegelrot oder rosa. Beim Maibaum-Umlegen stimmte das Dorf ab. Die deutliche Mehrheit war wieder für gelb. Am Donnerstag verpasste Stuckateur-Meister Gerhard Eckert mit zwei Mitarbeitern der Kapelle den frischen Anstrich. Elf Dorffrauen kümmern sich abwechselnd jedes Monat um die Dekoration im kleinen Gotteshaus. Am Samstag, 1. Juli, um 18 Uhr ist Kirchweih. Nach dem Gottesdienst unter freiem Himmel laden die Mitteldorfer zum gemütlichen Beisammensein ein. Ruhestandspfarrer Wolfgang Traßl feiert dort sein 50-jähriges Priesterjubiläum.