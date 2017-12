Vermischtes Püchersreuth

04.12.2017

Püchersreuth/Wurz. 17 Aktive aus 6 Feuerwehren absolvierten die Sprechfunkausbildung in der Modularen Truppausbildung. In elf Unterrichtseinheiten, zusätzlich an einem Samstag und in einer Abendschulung, erfuhren die Teilnehmer alles über Rechtsgrundlagen, das Sicherheitskonzept, die physikalischen Grundlagen sowie die Betriebsarten. Die Aktiven machten sich mit den Geräten vertraut und probierten sie aus. Eine theoretische Prüfung schloss sich an. Ausbilder waren die Kreisbrandmeister (KBM) Alfons Huber und Marco Saller sowie Michael Schiller (Edeldorf) und Stefan Radies (Püchersreuth). Bescheinigungen erhielten Harald Kick und Jonathan Venzl (beide Bergnetsreuth), Jasmin Bock, Lisa Ertl, Laura Frischholz, Felix Reber und Franziska Scheibl (alle Georgenberg), Korbinian Wittmann (Ilsenbach), Kevin Ahnert und Jan Maurer (Neuenhammer), Christian Gleißner, Christian Münchmeier und Thomas Pentner (alle Waldkirch), Kilian Franz, Sebastian Mathes, Franziska Meiler, sowie Frederico Rothmaier (Wurz). Bild: arw