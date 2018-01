Vermischtes Püchersreuth

26.01.2018

Auf 172 Mitglieder ist die Siedlergemeinschaft angewachsen, berichtete Vorsitzender Andreas Bonczyk in der Jahreshauptversammlung im TSV-Sportheim. Höhepunkt waren Zoiglabend und Straßenfest. "Wie jedes Jahr beteiligte sich die Siedlergemeinschaft reichlich am dörflichen gemeinschaftlichen Leben."

Die Kirchweih, das Dorffest der Vereine und die Beteiligung am Kinderferienprogramm forderten wieder volles Engagement des Vorstandes und seiner Helfer. Gerätewart Uwe Reber hob die Hilfe von Josef Roll und Hans Treml bei der Reparatur verschiedener Gerätschaften hervor. "Ein Schmuckstück der Gerätesammlung wird der bald wieder instandgesetzte Combi-Cut-Häcksler und -Mulcher werden." Kassier Thomas Hilgenfeld sprach davon, dass der Siedlergemeinschaft ein sattes Plus in der Bilanz geblieben sei.Gegen Ende dankte Bürgermeister Rudolf Schopper den Siedlern für ihr Engagement. Positiv hob er die Ehrungen hervor, die 2017 erstmals das Straßenfest bereicherten. Desweiteren erklärte Schopper, dass es in der Gemeinde keine Belastungen für die Bürger durch eine Straßenbauverordnung geben werde. Zum Schluss stellte er den Siedlern neue Mitglieder in Aussicht. "Die werden durch das neue Baugebiet mit Sicherheit kommen."