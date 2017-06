Vermischtes Püchersreuth

23.06.2017

Bei einem Unfall am Freitagmittag in Püchersreuth sind zwei Jugendliche schwerst verletzt worden. Ein PKW-Fahrer hat sich leicht verletzt.

Schwerste Kopf- und Wirbelverletzungen

Gegen 11.40 Uhr fuhr eine Gruppe Jugendlicher mit ihren Leichtkrafträdern von der Schule nach Hause. Ein 16-Jähriger fuhr dabei als Erster der Gruppe auf der Gemeindeverbindungsstraße von der Möhrensteinmühle kommend in Richtung Püchersreuth. An einer Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße Püchersreuth-Störnstein fuhr er mit gleicher Geschwindigkeit weiter, obwohl er nicht Vorfahrt hatte.Er übersah dabei einen von Püchersreuth kommenden 69-jährigen Plößberger mit seinem Auto. Das Leichtkraftrad krachte frontal in die Fahrerseite des Pkw.Der Renault geriet ins Schleudern und überschlug sich in einem Feld. Der 16-jährige Moped-Fahrer erlitt schwerste Kopf- und Wirbelverletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Hohe Warte nach Bayreuth geflogen. Die 16-jährige Sozia aus Püchersreuth kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum Weiden. Der 69-jährige Autofahrer konnte sich selbst aus seinem Wrack befreien und erlitt leichtere Verletzungen.Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft Weiden zog einen Gutachter hinzu. Die Feuerwehren aus Störnstein und Püchersreuth sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um.