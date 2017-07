Muskelspiele im Hirn

Freizeit Pullenreuth

13.07.2017

Damit das Oberstübchen in Schuss bleibt, helfen Konzentrationsübungen, Rätsel, Wörter bilden und Bilder nach Strichmustern zeichnen.

Das steht beim Gedächtnistraining der Nachbarschaftshilfe auf dem Plan. Lern- und Gedächtnistrainerin Daniela Thoma von der Denk- und Lernwerkstatt aus Schwarzenbach kommt regelmäßig monatlich einmal nach Pullenreuth und trainiert mit den Senioren.Nach einem erfolgreichen Schnuppertraining startete Daniela Thoma im Mai mit ihrem Programm in Pullenreuth, das bis zum Jahresende gehen wird. Durch mentales Aktivierungstraining, bei dem die Arbeitsgeschwindigkeit und die Merkfähigkeit des Gehirns angeregt werden, bleiben die begeistert mitmachenden Senioren geistig fit. Sie lesen rückwärts, schreiben in Spiegelschrift und holen sich Anregungen und Übungen für den Alltag. Aber auch Würfelspiele und Entspannungsübungen gehören dazu. Das Gedächtnistraining findet künftig in der Bergschänke in Lochau bei Uschi Malzer statt. Die jeweiligen Termine werden in der Tagespresse veröffentlich. Dazu gibt es stets Kaffee und Kuchen, damit die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Viel Spaß und Freude zeigten bisher die Damen und auch ein Herr.