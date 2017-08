Freizeit Pullenreuth

15.08.2017

15.08.2017

Libellen und andere Insekten standen im Fokus einer Führung, zu der die Gesellschaft Steinwaldia eingeladen hatte. Hocherfreut zeigte sich Vorsitzender Norbert Reger über den Besuch von über 30 Naturfreunden. Referent Jürgen Fischer aus Wunsiedel führte die Besucher über die Glasschleifwiesen.

Der Experte verteilte Insekten-Catcher und kleine Plastikdose an die Naturfreunde und gab ihnen den Auftrag, vor allem in der Nähe der Waldränder vorsichtig Insekten zu fangen. Schon nach wenigen Minuten gab es reiche Beute, die bestimmt wurde. Am Weiher entdeckten die Teilnehmer Libellen, die oft, wegen ihrer prächtigen Farben, als fliegende Edelsteine, bezeichnet werden. Neben der Azur-Jungfer wurden unter anderem auch eine frisch geschlüpfte, seltene blaue Torfmosaik-Jungfer beobachtet. Fast nebenbei entdeckten die Naturfreunde eine Rote Keulenschrecke, Schilfsackspinnen, Rotholzbockkäfer und verschiedene Zikaden.Als absolute Rarität bezeichnete Fischer den Fund einer Flechtenspinne. Zum Abschluss präsentierte sich auf einem Totholzstamm eine "Mordfliege", sie lebt von Insekten aus diesem Holz. Fischer betonte, der Rückgang der Insekten sei umweltbedingt. Wichtig seien der Erhalt und die Pflege der Pflanzenvielfalt. Als Beispiele nannte er Brennnesseln, Disteln und den Erhalt von kleinflächigen Strukturen.