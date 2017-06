Sekt und Segen

Freizeit Pullenreuth

12.06.2017

13

0 12.06.201713

Die Feuerwehr Pilgramsreuth-Langentheilen stellte bei strahlendem Sonnenschein das neue Mehrzweckfahrzeug unter den Segen Gottes. Pfarrer Josef Waleszczuk segnete den Mannschaftstransporter und die Rettungskräfte, die damit zu Einsätzen fahren.

Pilgramsreuth/Langentheilen. Fahrzeugpatin Christina Miedl taufte das Fahrzeug mit Sekt und gab dem Auto ihren eigenen Vornamen. In ihrem Prolog würdigte sie die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehren, die den Bürgern mit Tatkraft hilfreich zur Seite stehen.Sichtlich erfreute hieß Vorsitzender Thomas Müller bei herrlichem Sommerwetter die Mitglieder des Patenvereins Pullenreuth, zahlreiche benachbarte Wehren, Pfarrer Josef Waleszczuk, Kreisbrandrat Andreas Wührl, Bürgermeister Hubert Kraus und die Gemeinderätinnen Christa Bayer und Gabriele Hawranek, die Kreisbrandmeister Otto Braunreuther und Peter Prechtl sowie Ehrenmitglied Benno Schultes und Ehrenkommandant Johann Sticht herzlich willkommen. In der Dorfmitte von Pilgramsreuth hatte die Feuerwehr ihr Fest zur Segnung des neuen Fahrzeuges arrangiert. Den Mittelpunkt bildete das neue, blumengeschmückte Fahrzeug, das komplett aus Eigenmitteln des Feuerwehrvereins finanziert wurde. Rund 27 000 Euro schlagen hier zu Buche."Ich danke allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern, die mit ihren Besuchen bei unseren Festen dazu beigetragen haben, das Fahrzeug zu finanzieren", so Müller. Das Vorgängerfahrzeug, ein rund 29 Jahre alter VW T3, musste nach Mängel-Lage ausrangiert werden. Dafür wurde der Mercedes Vito mit langem Radstand angeschafft. Ein Dankeschön richtete der Vorsitzende an die Mitglieder, die bei der Beschaffung, Ausstattung und Umrüstung tätig geworden waren.Auch Bürgermeister Hubert Kraus dankte der Feuerwehr für das in Eigenleistung angeschaffte Mehrzweckfahrzeug. Er stellte klar, dass solche Fahrzeuge leider nicht mehr gefördert würden. "Das muss man nicht verstehen", merkte er kritisch an. "Wie sollen denn die Feuerwehrleute sonst zum Einsatzort gelangen?". Er sprach die geplante Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für die Wehr in Pilgramsreuth und künftig auch in Trevesen und Pullenreuth an. Er dankte allen Feuerwehren im Gemeindegebiet für ihre Arbeit, die zusammenschweiße und das Dorfleben lebenswert mache. Der Feuerwehr Pilgramsreuth-Langentheilen überreichte er ein Geschenk.Kreisbrandrat Andreas Wührl ging ebenfalls auf die nicht förderfähige Anschaffung solcher Mehrzwecktransportfahrzeuge ein. Er dankte der Feuerwehr dafür, dass sie sich ins Zeug gelegt habe. Erfreut zeigte sich der Kreisbrandrat über die starke Jugendtruppe in Pilgramsreuth. Mit einer Handlampe gratulierte Siegfried Kellner, der Vorsitzende der Paten-Feuerwehr Pullenreuth. "Ihr braucht für euer neues Fahrzeug noch Lampen. Kellner wünschte der Nachbarwehr alles Gute.Mit einem Weißwurstfrühschoppen auf dem Dorfplatz hatte die Feuerwehr die Fahrzeugsegnung eingeleitet. Zahlreiche Besucher kamen auch am Nachmittag, um nach dem Festakt auch Torten und Grillspezialitäten zu genießen. Für die Kinder gab es eine riesige Hüpfburg, die stets dicht belagert war. Das neue Fahrzeug durfte besichtigt werden.