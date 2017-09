Stricken und häkeln für Koki

Freizeit Pullenreuth

20.09.2017

9

0 20.09.2017

Süße Söckchen, wunderschöne Babyschuhe und warme Mützchen. Frauen aus Pullenreuth waren für den guten Zweck auf beeindruckende Weise produktiv.

Einmal im Monat treffen sich Seniorinnen und andere leidenschaftliche Handarbeiterinnen auf Einladung der Nachbarschaftshilfe im Feuerwehrhaus zum Stricken und Häkeln. In gemütlicher Runde, bei Kaffee und Kuchen und einem guten Gespräch entstehen hier kleine Schätze. In der letzten Zeit haben die Frauen vermehrt kleine Söckchen, Babyschuhe und Mützen fabriziert. Mit der Sprecherin der Nachbarschaftshilfe, Christine Gärtner, und ihrem Team spendeten sie die Sachen nun an die Familienbeauftragte der Gemeinde, Johanna Reger.Diese dankte den fleißigen Damen für die Babysachen und zeigte sich überwältigt von der Vielfalt der Strickwaren, mit denen sie anderen eine Freude bereiten. Gärtner ist Vermittlerin, Ansprechpartnerin und Vertrauensperson für Familien, die Hilfe benötigen. Vor allem Familien mit Kindern bis drei Jahre, die noch nicht in den Kindergarten gehen, stehen oft mit Problemen alleine da, wissen nicht, wo sie sich Hilfe holen können. Sie kommt mit Bürgermeister Hubert Kraus bei allen jungen Familien vorbei, die ein Kind bekommen haben, und übergibt ein Willkommenspaket. Darin sind neben vielen Informationen zu Hilfe und Ansprechpartnern eben auch kleine Söckchen oder eine Mütze für das Baby drin.Sie vermittelt Kontakte beispielsweise zu Kinderärzten oder zur Hebamme und ist Ansprechpartnerin, bevor Probleme überhaupt auftauchen. Träger der Aktion ist "Koki", das Netzwerk frühe Kindheit, die Koordinierungsstelle "Frühe Hilfen" im Landkreis Tirschenreuth. Die "Koki" bietet Unterstützung an und sucht mit den Betroffenen nach Lösungen, damit aus Sorgen keine Probleme werden. Zielgruppe sind Schwangere, Eltern und Alleinerziehende mit Kindern im Alter bis drei Jahre. "Koki" unterstützt bei allen Fragen zur Entwicklung, Förderung und Erziehung des Kindes unter Berücksichtigung der individuellen Lebenslagen wie Erschöpfung im Alltag, Überforderung in der Betreuung, bei gesundheitlichen Problemen oder fehlender Unterstützung.Die Beratung ist kostenlos, freiwillig und auf Wunsch anonym. Die nächsten Stricknachmittage der Nachbarschaftshilfe finden am Montag, 16. Oktober, und am Montag, 20. November, um 14 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Dem Dank an die Spenderinnen schloss sich auch zweite Bürgermeisterin Gabriele Hawranek an.