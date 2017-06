Wald und Pädagogik

Freizeit Pullenreuth

01.06.2017

23

0 01.06.201723

Bildungswerkstatt Wald und Klima - die Klimakönner" war eine Bildungsveranstaltung überschrieben, die von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Tirschenreuth (AELF) sowie den bayerischen Staatsforsten, hier dem Forstbetrieb Waldsassen, für Erzieher und Grundschullehrer angeboten wurde.

Bezug zur Praxis

Gesetzlicher Auftrag

Als Tagungsort wählten die Verantwortlichen die Infostelle des Naturpark Steinwald und des Geopark Bayern-Böhmen, die Glasschleif in der Gemeinde Pullenreuth. Fortbildungsleiter Markus Blacek, Diplom-Forstwirt, Katharina Fichtner, Diplomsozialpädagogin, Natur- und Umweltpädagogin und Försterin Annette Schödel gestalteten den Workshop.Artenreichtum, vielfältige Strukturen, sinnliche Erfahrungsmöglichkeiten und meist große Naturnähe machen den Wald zu einem höchst attraktiven Lern- und Erlebnisraum. Wissenschaftliche Untersuchungen und praxisbezogene Berichte bezeugen die positive Wirkung von Waldbesuchen auf die Entwicklung von Kindern. Deren emotionale Beziehung zur Natur, das Sozialverhalten, das Selbstbewusstsein, die Lernbereitschaft und emotionale Ausgeglichenheit von Kindern wird positiv beeinflusst.Dem Erleben des Waldes und dem Lernen im und vom Wald kommt im Zusammenhang mit großen globalen Herausforderungen wie Artenschwund, Ressourcenverknappung und insbesondere dem Klimawandel eine besondere Bedeutung zu. Die Lehrkräfte von Grundschulen und Mitarbeiter von Kindertagesstätten aus den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Wunsiedel, Bayreuth, Hof und Kulmbach wurden bei dieser Veranstaltung, die über zwei Tage ging und so gut wie ausschließlich im Freien stattfand, motiviert, mit Kindern und Schülern in den Wald zu gehen.Sie können nun über den Lebens- und Erlebnisraum Wald und die Beziehung Wald - Klima , über altersgerechte Aktivitaten informieren, diese mit Kindern ausprobieren und die Kinder verstärkt mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. Die Pädagogen erarbeiteten einen Erlebnistag Wald und Klima, den sie am Abschlusstag mit rund 150 Kindern in mehreren Gruppen veranstalteten. Die dabei gemachten Erfahrungen wurden im Abschlussgespräch erörtert und brachten durchwegs positive Rückmeldungen. "Holz und Kinder sind nachwachsende Rohstoffe", hieß es da unter anderem, es wurde die Begeisterungsfähigkeit der Kinder angesprochen. Johann Weber, der Leiter Bereich Forsten am AELF Tirschenreuth, stellte den Bildungsauftrag des Amtes mit Inhalten zur Wald- und Umweltpädagogik vor. Er zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Fortbildungsveranstaltung und nannte es sehr wichtig, Kindern, vor allem im Handy-Zeitalter, einen emotionalen Zugang zum Wald zu verschaffen.Die Waldpädagogik zählt seit 2005 zum gesetzlich verankerten Auftrag, angeboten wird sie vor allem für die dritten Klassen der Grundschulen. Mit Waldjugendspielen und Waldführungen setzt man den Auftrag um. Gerhard Schneider, der Leiter des Forstbetrieb Waldsassen, zeigte sich beeindruckt vom umfangreichen Programm der Veranstaltung. Er nannte die Pädagogen Multiplikatoren, die mit Sicherheit und Souveränität die Inhalte an die Kinder transportieren.Neben der Waldpädagogik nannte er die Bewirtschaftung, Pflege und Erholung als Kerngeschäfte des Forstbetriebes. Man arbeite nachhaltig in der Fläche. Zudem stellt die Trinkwasserversorgung eine weitere Aufgabe für den Forstbetrieb dar. Norbert Reger, der erste Vorsitzende der Gesellschaft Steinwaldia, die die Glasschleif zur Verfügung gestellt hatte, zeigte den Teilnehmern das Gelände und gab in der "erlebbaren Glasschleif" einen Überblick über die Geschichte der Glasschleifen in der Oberpfalz.In Bezug auf das Tagungsthema verwies er auf das von der Gesellschaft Steinwaldia erarbeitete Sagenbuch hin. Die Anwesenden dankten dem Vorsitzenden für die Überlassung der idyllisch gelegenen Glasschleif.