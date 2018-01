Kultur Pullenreuth

01.01.2018

01.01.2018

Der Wettergott war zur Rauhnacht der Gesellschaft Steinwaldia gewogen. Die vielen, vielen Gäste waren begeistert von der Atmosphäre und dem wahrlich außergewöhnlichen Programm.

Fünfzehn Zentimeter Neuschnee auf gefrorenem Boden und auf den Ästen ließ das Umfeld der Glasschleif wie ein Winterwunderland erscheinen. Wer schon einmal da war, weiß, wie fantasievoll der Steinwald im Schein Hunderter Kerzen, Feuerkörbe, Fackeln und Feueröfen glänzen kann.Die Besucher nutzten die Gelegenheit, sich nach den Feiertagen an der frischen Luft zu bewegen und schlossen sich dem Fackelzug an, den Claudia Schneider von Pullenreuth aus zur Glasschleif führte. Unterstützt wurde sie dabei vom Fichtelgebirgsverein und der Feuerwehr Pullenreuth, die Fackeln entzündete und den Verkehr und das Parken regelte.Auch der Schleifgeist hatte wohl einen Blick zum Fenster hinausgeworfen, denn polternd forderte er seine Ruhe ein. Mit diesem Gedicht von Harald Primitz wird die Rauhnacht traditionell eröffnet. Der Schleifgeist schickte die Leute dann auf den Sagenweg. Wie auch in den Vorjahren wurden hier Figuren aus alten Erzählungen zum Leben erweckt. Diese Geschichten sind zusammengefasst im Sagenbuch der Gesellschaft Steinwaldia. Die Drut quält in der Nacht die Menschen. Wie ihr zu Leibe gerückt werden kann, das verkörperten Michael Schneider und Beatrice Busch.Glitzerndes Gold und wertvolle Schätze bewachten drei weise Frauen in einer Höhle auf dem Armesberg. Luzia Rickauer, Antonia Lippert und Ann-Kathrin Primitz verkörperten die besonderen Damen. Doch nur wenige fanden bislang den Weg zu Reichtum und Glück. Ein armer Schäfer, dargestellt von Katrin Meyer, der auf dem "Armes" seine Schafe hütete, entdeckte die Höhle. Doch ob dieser Fund den Schäfer reich und glücklich machte? Wilde Perchtenwiesen mit viel Lärm den Weg zur nächsten Sage.Unglück und Armut bringt zügelloses Kartenspiel im Wirtshaus auch heute oft noch über Familien. Auf der Oberen Schleif gesellte sich sogar der Teufel hinzu. In die Zukunft blickten die sprechenden Tiere in der Christnacht. Wer mutig genug war, konnte erfahren, welches Glück oder Unglück kommen wird. Im "Stall" tummelten sich neben den beiden Darstellern Vitus Reger und Simon Rickauer auch lebende Schafe. Sie zogen viele Blicke auf sich. Martin Wittmann, der den Tieren in der Christnacht beim Sprechen zuhörte, hatte seine kleine Schafherde zur Schleif mitgebracht.Für die Kleinen gab es die Sagen und Erzählungen aus vergangenen Zeiten auch noch bei Lesungen in der "erlebbaren Glasschleif" und Goldstücke zum Mitnehmen. Die Mädchen und Buben lauschten gespannt, was Venezianer am Goldbach bei Witzlasreuth suchten, wo und wann das Schlangenkrönlein zu finden ist, lernten den Kühbubenfelsen im Steinwald kennen und erfuhren, wie Nachtgeister in Katzenform den Pferden im Schloss Trevesenhammer zusetzten.An Tonnen und offenen Feuern wärmten sich die Besucher bei Glühwein und Speisen auf und genossen die Lichterwelt der Glasschleif. Viele fleißige Hände in den Essens- und Getränkeständen und der Küche sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Vor Ort kümmerte sich die Feuerwehr Pilgramsreuth um die Verkehrsregelung. Eine Einbahnstraße wurde ausgewiesen. Die Gesellschaft Steinwaldia dankte allen Anwohnern für ihr Verständnis. Übrigens stand auch noch die Bergwacht stand für Notfälle bereit.