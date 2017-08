Kultur Pullenreuth

Maria König, Querflöte, und Maximilian Schindler, Tenorhor, haben das Jungmusikerabzeichen D1 in Bronze bekommen. Erstmals konnte das Abzeichen über die Kreismusikschule in Tirschenreuth erworben werden.

Bislang erfolgte der Unterricht und die Prüfung beim Nordbayerischen Musikbund (NBMB). Die Prüfung dient dazu, den musikalischen Leistungsstand anzuheben und als Anreiz zum Musizieren in der Ausbildung. Es wird einerseits die Ausbildung in den Vereinen ergänzt, andererseits haben alle aktiven Musiker die Möglichkeit, ihr Können von einer neutralen Prüfungskommission beurteilen zu lassen.Die Prüflinge unterziehen sich einer theoretischen Prüfung, zu der auch die Gehörbildung gehört sowie dem praktischen Vorspiel mit vorgegebenen Stücken und einem Selbstwahlstück. Maria König und Maximilian Schindler gehören zum Nachwuchs der Steinwaldmusikanten. Maria erlernt das Flötenspiel im Otto-Hahn-Gymnasium in Marktredwitz, Maximilian wird von Alexander Fick von den Steinwaldmusikanten ausgebildet.Die theoretischen Inhalte und die Gehörbildung übernahm Stefanie Fick von den Steinwaldmusikanten. Nun durften die beiden Jungmusiker ihr Abzeichen und die Urkunden entgegennehmen. Vorsitzende Marina Scherm und Dirigent Johannes Hecht gratulierten im Namen der Steinwaldmusikanten herzlich. Die beiden Jungmusiker waren auch bei der Serenade der Steinwaldmusikanten in der Grünen Mitte dabei.