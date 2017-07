Politik Pullenreuth

Die Jugend in Pullenreuth möchte bei politischen Entscheidungen mitreden. Ihr Sprachrohr ist nun der 17-Jährige Julian Krös. Hinter dem Jugendbürgermeister steht ein starker Rat.

"Hier gibt es viele Jugendliche in meinem Alter. Ich habe mich zur Wahl aufstellen lassen, um diese zu unterstützen", erklärt er seine Kandidatur. Seit etlichen Jahren werden die Belange der Jugendlichen vor Ort durch den Jugendgemeinderat vertreten. Dieses Jahr umfasst er neun Mitglieder: neben Krös zweite Jugendbürgermeisterin Vanessa Heindl, Kassier Josef Rickauer, Schriftführerin Hannah Kraus sowie Vanessa Bäuml, Florian Rickauer, Lena Franz, Christina Miedl und Joshua Riedl.Ab dem 14. Lebensjahr können sich Jugendliche zur Wahl des Jugendbürgermeisters aufstellen lassen sowie Mitglied im Rat werden, der alle zwei Jahre bestimmt wird. "Die Wählerschaft ist zwischen 14 und 23 Jahren alt. Das ist eine gesunde Mischung", meint Bürgermeister Hubert Kraus. Jugendliche in dieser Altersspanne werden angeschrieben und können sich für den Rat bewerben. Am Wahltag geben sie dann ihre Stimme ab. Für das Gremium geeignet sind Mädchen und Jungen, die sich in der Gemeinde engagieren wollen. Der Jugendgemeinderat sei absolut unparteiisch. Eine Mitgliedschaft in einer Partei sei nicht notwendig. Die Jugendlichen stünden mehr im Vordergrund als politische Themen, erläutert Kraus.Die Jugendlichen treffen sich vier mal im Jahr. Der Rathauschef ist ebenfalls bei den Sitzungen anwesend. In naher Zukunft findet das erste Meeting statt, kündigt Krös an. Generell seien diese nicht öffentlich. "Unser erster Plan ist es, den Jugendgemeinderat in verschiedenen sozialen Netzwerken vorzustellen und damit auch Werbung zu machen." Der Rat könne aktiv mit Ideen und Vorschlägen an der "normalen" Politik teilnehmen. Dabei komme es darauf an, wie groß die gesteckten Ziele seien. Kleinere Pläne könne Bürgermeister Kraus direkt in der Sitzung absegnen, größere dagegen werden über den Gemeinderat abgestimmt.Die Aufgaben des Gremiums sind verschieden. "In erster Linie geht es darum, die Interessen der Jugend zu vertreten und Veranstaltungen zu organisieren, zum Beispiel das diesjährige Ferienprogramm. Alles geschieht mit dem Ziel, mehr Leben ins Dorf zu bringen", erklärt Krös. Der Bürgermeister ist mit dem Jugendgemeinderat sehr zufrieden. Die jungen Politiker lernten früh, Verantwortung zu übernehmen und seien ein aktiver Teil des Gemeindelebens. Sollte sich jemand für den Rat interessieren oder Vorschläge machen wollen, kann er sich bei Krös melden.