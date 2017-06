Sportlicher Zeitplan

Politik Pullenreuth

14.06.2017

9

0 14.06.2017

Die Gemeinde Pullenreuth erneuert seit September 2016 die Verbindungsstraße Höll - Leimgruben. In zwei Abschnitten wird die Trasse auf einer Gesamtlänge von 3680 Metern ausgebaut.

Einmündung einsehen

Zufahrten angleichen

Pullenreuth/Höll. Im ersten Teilabschnitt wird nun die Feinschicht aufgetragen, so dass die Straße wieder befahrbar wird. Bauleiter Christoph Reger vom Ingenieurbüro für Tiefbautechnik Wolf und Zwick in Marktredwitz erklärte, dass ab heute, Donnerstag, die Umleitungsstrecke verändert wird.Die Zufahrt zu den Anwesen in Höll und zum Gasthaus Dragoner erfolgt über Neusorg. Das neue Baufeld ab dem Anwesen Dragoner nach Leimgruben erfolgt abschnittsweise, so dass die Bewohner in Haid, Leimgruben und Langentheilen ihre Gehöfte jeweils durch die Baustelle erreichen können. Die Durchfahrt durch die Baustelle ist ausschließlich für die Anlieger gedacht. Die Streckenführung wird sich immer wieder ändern. Infos dazu wird der vor Ort tätige Polier den Anliegern geben.Der Straßenausbau erfolgte auf einer Fahrbahnbreite mit Asphalt von 5,50 Metern, beidseitig befinden sich standfeste Bankette mit jeweils einem Meter Breite, so dass die Kronenbreite 7,50 Meter beträgt. Die Entwässerung wurde mit beidseitigen Entwässerungsmulden gestaltet, einseitig gibt es eine Sickerleitung.Eine besondere Herausforderung stellt sich beim Straßenverlauf auf der Kuppe bei der Einfahrt zum Gasthaus Dragoner dar. Hier muss den rechtlichen Vorgaben entsprochen werden, damit die Einmündung und eventuelle Hindernisse einsehbar werden. Die Straße wurde entsprechend höher gelegt. Die Straßenbaumaßnahme zieht sich über rund 70 Höhenmeter, höchster Punkt sind 646 Meter über Normalnull. Aufgrund des vorhandenen schlechten Untergrundes mussten auf der gesamten Streckenlänge Boden-Stabilierungs-Maßnahmen ausgeführt werden. Dazu wurde ein Kalkzementbindemittel auf rund 30 000 Quadratmetern eingefräst. Reger betonte, dass dies die wirtschaftlich beste Möglichkeit war.Zudem fanden rund 20 000 Kubikmeter Erdbewegungen statt und wurden 16 000 Kubikmeter Frostschutz verbaut. Die Straße wurde in den Jahren 1957 bis 1960 erstmals gebaut. Bürgermeister Hubert Kraus und Bauleiter Christoph Reger stellten klar, dass dies damals, mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten, eine Meisterleistung war.Von einer "sportlichen" Maßnahme berichtete Bauleiter Reger in Bezug auf die straff geplante Bauzeit der neuen Straße bis Herbst 2017. Nach gut der Hälfte befinde man sich im Zeitplan, schlechte Witterung oder unvorhergesehene Schwierigkeiten könnten den Bau natürlich noch verzögern. Bürgermeister Kraus betonte, dass der Ausbau der Straße ohne die großzügige Förderung von 90 Prozent nicht möglich gewesen wäre. Reger und Kraus gingen auf die durch die erhöhte neue Lage der Straße veränderten Zufahrten ein.Die Hofzufahrten würden angeglichen, weitere Zufahrten provisorisch vorbereitet, sodass die Anlieger austesten können, ob eine Einfahrt in die Felder möglich sei. Diese Zufahrten müssten funktionieren. Dies können die Anlieger ausprobieren und ihre Erfahrungen mitteilen.Außerdem werden Versorgungsleitungen, so sie vom Straßenbau betroffen sind, erneuert. Teile der Stromversorgung werden im Zug des Ausbaus erdverkabelt, ebenso die Telefonleitungen auf der gesamten Baustrecke. Auf eigene Kosten baut die Gemeide Pullenreuth ein Leerrohrsystem für den Breitbandausbau und Glasfaserkabel ein. Die Kosten für den Gesamtausbau liegen bei rund 2,2 Millionen Euro.