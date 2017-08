Vermischtes Pullenreuth

Trevesen. Ein Dank an die Helfer: Förderverein und Feuerwehr hatten all jene ins Vereinsheim geladen, die das Bürgerfest der Gemeinde in Trevesen und das Feuerwehrfest zur Segnung der neuen Tragkraftspritze zum Erfolg gemacht hatten. 80 Helfer fanden sich im Vereinsheim in Trevesen ein. Bürgermeister Hubert Kraus begrüßte die Gäste und dankte für deren Engagement. "Man kann in beiden Fällen von gelungenen Feierlichkeiten sprechen und es ist schön, wenn alle zusammenhelfen." Ein Büfett war für die Helfer aufgebaut mit ausgezeichneten Fleischspezialitäten, Salaten und Gratins. Zur Nachspeise gab es Kaffee und Kuchen. Bild: twg