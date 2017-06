Vermischtes Pullenreuth

07.06.2017

27

0 07.06.201727

"Praktisch muss es sein", findet Johann Spörrer. Der 70-Jährige hat ein Hobby: Er erfindet Dinge. Sein "Schrank-Butler" gewinnt sogar Preise und geht in Serien-Produktion. In seinem neuen Buch erzählt er von den Hürden und Möglichkeiten des Erfinderdaseins.

Blut geleckt

Der "Schrank-Butler"

(lue) "Das Basteln ist mir von meinem Vater in die Wiege gelegt. Das hat mich dann mein ganzes Leben nicht mehr losgelassen," erklärt Johann Spörrer. In seiner Werkstatt versucht sich der 70-Jährige seit mehreren Jahren als eine Art Daniel Düsentrieb. Auf welche Hürden er dabei stößt und welche Erfahrungen er macht, beschreibt der Tüftler in seinem neuen Buch "Labyrinthgänge eines Erfinders".Um die Jahrtausendwende entwickelt der ehemalige Briefträger mit Volksschulabschluss sein erstes Stück - einen "Unterflursägetisch". Die Idee: Auch in Mietwohnungen, wo wenig Platz ist, soll gearbeitet und gesägt werden können. In einen Tisch, kann eine Handkreissäge nach Belieben integriert werden. "Ich bin Praktiker", erzählt der Bastler. Die Dinge, die er entwickelt, sollen nicht nur auf dem Papier Sinn ergeben.Spörrer sucht mit seiner Erfindung Anschluss und Gleichgesinnte. Durch einen Artikel im Neuen Tag wird er auf einen Verein aus Eschenbach aufmerksam. Die "Oberpfälzer Patent- und Erfindergemeinschaft" (OPEG) fördert Spörrer und sorgt dafür, dass er seine Erfindung bei der internationalen Erfindermesse (IENA) in Nürnberg vorstellen darf. "Das war sehr aufregend. Auf einmal ist man gemeinsam mit Ausstellern aus der ganzen Welt beieinander", erinnert sich der Tüftler.Dort sammelt er viele Kontaktdaten: "Die Begeisterung war groß. Doch als ich wieder zu Hause war, meldete sich niemand mehr." Dennoch bekommt er 2002 auf seinen "Unterflursägetisch" sein erstes Gebrauchsmuster vom Patentamt. Er versucht auf eigene Initiative sein Produkt weiter auf dem Markt zu bringen, scheitert jedoch. "Das ist leider oft so. Anfangs ist das Interesse groß und dann hört man nichts mehr." Seine Erfindung verstaubt letztlich in seiner Werkstatt.Aber der Pullenreuther bleibt weiter am Ball und gibt nicht auf. "Ich hatte ja schließlich schon Blut geleckt und das war nicht die einzige Idee in meinem Kopf." Es folgen weitere Konstruktionen wie eine Leuchtlupe mit Verlängerung, die das Ablesen von Wasseruhren erleichtert. Zudem erfindet er ein fächerartiges Beschattungssystem für Terrassen, welches sich bei einem Umzug leicht transportieren ließe und kostengünstig produzierbar wäre.Er baut selbst Modelle von seinen Erfindungen und präsentiert sie schließlich auf mehreren Messen. Die Ideen kommen ihm oft in der Nacht. "Manchmal steige ich um 4 Uhr aus dem Bett und greife zu Stift und Papier, um meine Geistesblitze festzuhalten." Für seinen mobilen "Dachschrägen-Schrank" bekommt er auf der Erfindermesse in Nürnberg sogar die Goldmedaille. Praktisch sei, dass sich "der Schrank, der als Bausatz geliefert wird individuell an die jeweilige Dachschräge anpassen kann". Doch die größte Herausforderung bleibt die Vermarktung.Trotz der Auszeichnung und anfänglichen Optimismus bleibt Spörrer wieder auf seiner Erfindung sitzen. Obwohl er schon aufgeben wollte, entwirft der Tüftler 2007 sein erfolgreichstes Produkt - den "Schrank Butler". Dieser verfolgt ihn mehrere Jahre lang. Dabei handelt es sich um ein System, dass Behinderten, Kleinwüchsigen oder alten Menschen, als Haushaltshilfe dienen kann."Die meisten Unfälle passieren im Haushalt zum Beispiel, wenn Menschen auf etwas steigen, um von oben etwas aus einem Schrank zu holen", betont Spörrer. Stück für Stück konstruiert und perfektioniert er mit Hilfe von Schreinermeister Manfred Phillip eine Mechanik, die automatisch von oben nach unten aus dem Möbelstück herausfährt.Er fährt an verschiedene Orte wie München, Berlin, Braunschweig, Nürnberg oder Karlsruhe, um den mechanischen "Butler" zu bewerben. Spörrer schickt Informationsmaterial an Institutionen wie Rehakliniken oder Seniorenheime, um die Zielgruppen anzusprechen. 2011 bekommt er schließlich das Patent und erhält sogar den Bundespreis für besondere innovatorische Leistungen für das Handwerk. Doch das größte Geschenk für den Bastler war die erste Bestellung von einer Rollstuhlfahrerin aus Kaiserslautern.Aus gesundheitlichen Gründen zog sich Spörrer aus dem Erfindergeschäft zurück. Das Patent des "Schrank-Butlers" kauft ihm die Schreinerei Phillip aus Riglasreuth ab. Den Durchbruch schaffte Spörrer bisher nicht, dennoch möchte er mit seinem Buch jungen Bastlern den Mut nicht nehmen, sich mit Erfindungen zu beschäftigen.