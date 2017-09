Vermischtes Pullenreuth

01.09.2017

Ein 20-jähriger aus dem östlichen Landkreis verlor am Freitagmorgen auf der Staatsstraße 2177 zwischen Neusorg und Waldershof sein Leben. Aus ungeklärter Ursache kam der junge Mann gegen 7.15 Uhr in Höhe des Pullenreuther Ortsteils Schindellohe auf regennasser Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Citroen Xsara auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Sattelzug.

"Hohe Flammen" schlugen laut Zeugenaussagen aus dem Auto, in dem der 20-Jährige eingeklemmt war. Mit zwei Handfeuerlöschern brachten der beteiligte Lkw-Fahrer und ein hinzukommender Kollege den Brand unter Kontrolle. Die Fahrbahn glich auf einer Länge von 200 Metern einem Trümmerfeld. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lkw-Fahrer keine Chance auszuweichen.Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Pullenreuth, Neusorg, Riglasreuth, Pilgramsreuth-Langentheilen und Waldershof mit 60 Mann. Mit Hilfe hydraulischer Geräte bargen die Rothelme den jungen Mann. Die Einsatzleitung hatte Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther.Notärztin Dr. Heike Kolbert konnte nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen. Pfarrer Josef Waleszsuk spendete die Sterbesakramente. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden wurde ein Unfallgutachter bestellt. Zudem wurde auch die Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrspolizei-Inspektion Weiden an den Unglücksort beordert.Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Eine Streife der Waldsassener Polizei und das Kriseninterventionsteam überbrachten die schreckliche Nachricht den Angehörigen.Die Staatsstraße war für einige Stunden gesperrt, bis die Bergung des Lastwagens und Unfallwracks abgeschlossen und die Straße gereinigt war. Der Sachschaden summiert sich auf rund 35 000 Euro.