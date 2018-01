Vermischtes Pullenreuth

31.01.2018

Diese alarmierte gegen 22.15 Uhr die Feuerwehren aus Pullenreuth, Pilgramsreuth, Neusorg, Ebnath, Poppenreuth, Lochau, Waldershof, Riglasreuth, Kemnath, Marktredwitz, Schwarzenreuth und Walbenreuth. Zur Unglückszeit befanden sich rund 120 Rinder in den Stallungen, davon etwa 100 Kühe, die jedoch in ihrer Scheune bleiben konnten. Dagegen brachten die Einsatzkräfte, die mit insgesamt 127 Mann vor Ort waren, alle Jungtiere ins Freie. Mit Überdrucklüftern machten sie das Gebäude rauchfrei.Von der betroffenen Familie wurde niemand verletzt. Auch kein Tier kam ernsthaft zu Schaden. Ein Tierarzt musste allerdings mehrere Rinder wegen Rauchgasvergiftungen behandeln. Die landwirtschaftlichen Gebäude wurden nicht beschädigt. Von den 24 Atemschutzgeräteträgern, die in vier Trupps bereitstanden, suchten einige den Kälberstall mit Wärmebildkameras nach der Ursache des Qualms beziehungsweise nach möglichen Glutnestern ab. Gegen 23.15 Uhr beendeten die Brandschützer den Einsatz, den Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther sowie der Kommandant der Feuerwehr Pilgramsreuth, Bernhard Schultes, geleitet hatten. Aktive der Wehren aus Pullenreuth, Pilgramsreuth und Neusorg blieben als Brandwache zurück.Mit am Einsatzort waren zudem die Polizei aus Kemnath, das BRK mit 15 Personen und drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Helfer vor Ort Fichtelnaabtal. Gekommen waren aber auch mehrere Bauern mit ihren Traktoren, nachdem sie Güllefässer mit Wasser gefüllt hatten. Wie es zur Rauchentwicklung gekommen war, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Kemnath hat Ermittlungen aufgenommen.