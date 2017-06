Vermischtes Pullenreuth

14.06.2017

14.06.2017

"Physik für Kids" hieß es beim Besuch von Rüdiger Schulte vom Fraunhofer HTL in Bayreuth, der die dritten Klassen der Fichtelnaabtalschule zum Thema Magnetismus unterrichtete. Vor vielen tausend Jahren wurde ein Mineral entdeckt, das Eisen anziehen konnte. Es wurde Magnetit oder Magneteisenstein genannt.

Magnetismus ist ein physikalisches Phänomen, das sich unter anderem als Kraftwirkung zwischen Magneten, magnetisierten beziehungsweise magnetisierbaren Gegenständen und bewegten elektrischen Ladungen wie beispielsweise in stromdurchflossenen Leitern äußert. Die Vermittlung dieser Kraft erfolgt über ein Magnetfeld, das einerseits von diesen Objekten erzeugt wird und andererseits darauf wirkt.Schülergerecht aufbereitet wurde das Thema den Drittklässlern der Fichtelnaabtalschule angeboten. Es wurde erörtert, wie Magnete wirken können. So können Magneten Dinge anziehen und abstoßen, selbst über größere Entfernungen. Sie können Sachen durch andere hindurch anziehen und auch nur Dinge aus bestimmten Materialien. Meist ist Eisen, Kobalt und Nickel im Spiel.Um dies einzugrenzen, brachte Rüdiger Schulte Behälter mit alltäglichen Dingen mit, die dem "Magnetismustest" ausgesetzt sind. Anschließend gab es einen kleinen Test zum Ankreuzen, der aber natürlich nicht benotet wurde. Forschung soll ja Spaß machen. Da man das Magnetfeld nicht sehen, hören, riechen oder fühlen kann, wurde es mit Eisenfeilspänen und einem Stabmagneten sichtbar gemacht. Schulte stellte immer wieder Parallelen zum Alltag her. So gab es ein Magnetflugzeug zu bewundern, das vor einem Magneten schwebte. Den Kindern wurde die Funktion eines Elektromagneten aus Nagel, Draht und Batterie vorgeführt. Auch lernten die Schüler, wie man einen Kompass benutzt, um sich auf dem größten Magneten, nämlich der Erde, zurechtfinden.Zu diesem Zweck wurde die Karte von Neusorg im Klassenzimmer kurzerhand eingenordet und festgestellt, dass sich die Nadel von einem "Störmagneten" leicht ablenken lässt. Bei dieser Gelegenheit lernten die Kinder, dass es einen geographischen und einen magnetischen Nordpol gibt, die sich nicht gleichen und die sich beide noch nicht einmal auf derselben Erdhalbkugel befinden. Als "Deklination" bezeichnet man den Winkel zwischen geographischer und magnetischer Erdachse.Schulte erklärte den Kindern, wie man einen Magneten selbst bauen kann, indem man eine Nadel oder eine Büroklammer magnetisiert und anschließend die beiden an einen Faden bindet oder in einer Wasserschüssel schwimmen lässt. Ein Highlight war auch die motorbetriebene, magnetische Laborheizplatte mit Rührfischchen zum Mischen von Flüssigkeiten. Zum Erstaunen der Kinder sahen sie zum Schluss noch die Flüssigkeit "Ferrofluid", die einem Magneten folgte. Dass es auch sehr starke künstlich hergestellte Magnete gibt, konnte anhand eines Neodym-Magneten gezeigt werden, den die Kinder kaum noch bewegen konnten, war er einmal an den Türstock geklebt. Bei dieser Gelegenheit lernten die Schüler den Begriff "Legierung" kennen.Am Ende der Veranstaltung erhielten die Kinder Merkzettel zu den Gefahren von Magnetismus und zum Thema Magnetfeld der Erde.