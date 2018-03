Vermischtes Pullenreuth

20.03.2018

20.03.2018

Das Ablegen des Sportabzeichens wird beim Turn- und Sportverein Pullenreuth (TuS) seit jeher groß geschrieben. Das zeigt sich auch an der Zahl der Wiederholungen. Bereits 25 Mal waren einige Erwachsene dabei. Sportabzeichenkoordinator und Ehrenvorsitzender Klaus Schneider überreichte bei einer kleinen Feierstunde in der Turnhalle mit Vorsitzendem Klaus Filbinger die Urkunden und Abzeichen an die Kinder und Jugendlichen des Vereins. Schneider dankte allen für die rege Teilnahme. "Macht weiter so", motivierte er. Das Sportabzeichen in Gold bekamen Angelo Jendrusch, Lena Spörrer, Paul Schneider, Leonie Pinzer, Franziska Haider, Maren Spörrer, Vitus Reger, Tim Wächter, Patrick Wegmann, Isabella Bayer und Bastian Müller. Das Abzeichen in Silber erhielt Paul Pinzer.