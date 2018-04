Wirtschaft Pullenreuth

04.04.2018

8

0 04.04.2018

Der 44-jährige Diplom-Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Christof Otte ist für Haider Bioswing als Bewegungs-wissenschaftlicher Leiter tätig. Otte zeichnet für die Weiterentwicklung in den drei Bioswing-Sparten ergonomische Sitzmöbel, Therapiegeräte und Training mitverantwortlich. Der aus den Bereichen Prävention und Rehabilitation stammende Otte verfügt über eine Ausbildung zum Heilpraktiker mit Zusatzqualifikationen in Osteopathie und Post-Urologie.

Haider Bioswing zählt zu den führenden Herstellern von Gesundheitssitz- und Therapiesystemen in Europa. Seit drei Jahrzehnten entwickelt Firmengründer Eduard Haider in Kooperation mit Medizinern und Physiotherapeuten gesunde Sitzlösungen und sensomotorische Therapiegeräte. "Hinter all unseren Produkten steht unsere Philosophie des dynamisch pendelnden Bioswing-Prinzips", erklärt Haider. Mit etwa 100 Mitarbeitern wird ausschließlich Made in Germany produziert.