Freizeit Regensburg

30.07.2017

30.07.2017

Was ist denn da heute wieder los? Stau am Freitag gegen 22 Uhr auf der A93 Richtung Weiden. Stimmt: Ferienbeginn. Betroffen sind nicht nur Urlauber, sondern auch Berufskraftfahrer wie Harald Göpel aus Regensburg.

Entspannung am Samstag

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Plötzlich sind Ferien, alle fahren los wie die Lemminge und die Baustellen sind dicht. Harald Göpel, Lkw-Fahrer

(jrh/dpa) Der Beruf ist reiner Stress für den 66-Jährigen. Und es wird mit jedem Jahr schlimmer. Nicht nur weil die Kräfte bei dem Mann nachlassen, der von der Rente allein nicht leben kann und deswegen von Sonntag- bis Freitagnacht weiter in seinem Truck irgendwo zwischen Regensburg, Köln, Hamburg und Wien unterwegs ist."Der Verkehr nimmt weiter zu", sagt Harald Göpel, "ich würde sagen, in den vergangenen zehn Jahren hat er sich verdoppelt." Jede Nacht muss er nach einem Schlafplatz an überfüllten Rastplätzen fahnden. Wenn die Ferien losgehen, ist Stillstand vorprogrammiert: "Jedes Jahr das gleiche Spiel", sagt der Fahrer, "plötzlich sind Ferien, keiner hat damit gerechnet, alle fahren los wie die Lemminge und die Baustellen sind dicht." Klar, Eltern können sich die Ferien nicht aussuchen. Andererseits: "Bei sechs Wochen Spielraum sollte man meinen, dass sich die Urlaubsfahrten etwas besser verteilen ließen.Über die 470 Baustellen bundesweit mag sich Göpel schon gar nicht mehr aufregen: "Ich verstehe ja, dass bei dieser Straßenbelastung ständig repariert werden muss." Aber wenn er durch Österreich fahre, erlebe der Fernfahrer eine andere Qualität: "Da wird weniger geflickt, sondern nachhaltiger gearbeitet." Langfristig sei das ökonomischer als das deutsche Flickwerk. "Dort gibt's dort nur einen Bruchteil unserer Baustellen."Die Situation am Wochenende: Stop and Go in Bayern und Baden-Württemberg. In anderen Bundesländern gehen die Ferien schon wieder zu Ende. Absoluter Höhepunkt der Stau-Orgie war nach Auskunft des ADAC der Freitag. In insgesamt 3000 Staus reihten sich Autos auf einer Gesamtlänge von 7000 Kilometern. "Bayern hat den staureichsten Tag dieses Jahres erlebt", sagt ein ADAC-Sprecher. Allein im Freistaat gab es rund 800 Staus.Dann aber setzte schon am Samstag die Entspannung ein - es gab nur noch 1200 Staus mit einer Gesamtlänge von 2784 Kilometern. Teils erheblich machten sich allerdings schon der Rückreiseverkehr an den Grenzen zwischen Österreich und Bayern bemerkbar. Bei der Einreise nach Deutschland betrugen die Wartezeiten an den Grenzen nach ADAC-Angaben etwa 40 Minuten.Relativ ruhig ging es am Sonntag zunächst auf den Straßen zu. Bis zum Mittag registriert der ADAC keinen einzigen Stau mit einer Länge von mehr als 10 Kilometer Länge. "Die Lage ist, vor allem wenn man sie sich im Vergleich zum Freitag ansieht, relativ entspannt", hieß es. Die allermeisten Urlauber seien am Freitag unterwegs gewesen.Stauschwerpunkte waren am Wochenende der Autobahnring um München und die Autobahn A8 von München Richtung Salzburg. Bei strahlendem Sonnenschein wälzte sich die Blechlawine oft mit nur mit 10 oder 20 Stundenkilometern gen Süden. Auch auf der Autobahn A7 in Richtung Norden und anderen Verbindungen zu Nord- und Ostsee gab es erhebliche Behinderungen.Auch am Flughafen München herrschte reger Betrieb. "Es läuft alles ruhig und ohne Probleme. Nichtsdestotrotz merkt man natürlich den Ferienbeginn", sagte ein Flughafensprecher. Vor allem am Terminal 1 bei den klassischen Ferienfluggesellschaften ist mehr los als sonst. "Natürlich ist es sinnvoll, wenn die Urlaubsreisenden ein etwas größeres Zeitpolster einplanen, weil die Schlangen jetzt länger sein können. Dann startet der Urlaub entspannt und ohne Stress."Während der Sommerferien in Bayern haben die Fluggesellschaften am Münchner Airport mehr als 51.000 Flüge angemeldet. In dieser Zeit werden voraussichtlich mehr als sechs Millionen Reisende in München starten, landen oder umsteigen. Die meisten Flüge gehen zu klassischen Feriendomizilen in Südeuropa und rund ums Mittelmeer: nach Italien, Spanien, Frankreich und Griechenland. Spitzenreiter bei den touristischen Einzelzielen ist nach wie vor Palma de Mallorca mit knapp 500 Starts. Vor allem die Türkei ist in diesem Jahr nach der politischen Entwicklung dort weniger gefragt.