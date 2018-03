Kultur Regensburg

01.03.2018

Weltbekannte Regisseurinnen präsentieren bei der 24. Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg zwischen dem 14. und 21. März ihre Werke, regionale wie internationale Kurzfilme konkurrieren in fünf Wettbewerbssektionen und sogar Schönwerth wird filmisch interpretiert.

128 Filme im Wettbewerb

Es war einmal: Schönwerth