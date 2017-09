Kultur Regensburg

Manchmal hilft einfach der Humor. Auf Helmut A. Heimmerl trifft dies in besonderem Maße zu. Egal ob bayerische Könige mit Hang zur Exzentrik oder Sommerfrischler an überfüllten Stränden: Dem Regensburger Karikaturisten kamen die kleinen Unebenheiten des Lebens gerade recht.

Komponierte Gemälde

Lustvoll und grotesk

"Das Leben - Eine seltsame Komödie" lautet nun auch der Titel einer Ausstellung im Regensburger Kunstkontor Westnerwacht. Die als Retrospektive angelegte Präsentation ist eine Gedächtnisschau: Helmut A. Heimmerl, 1939 in München geboren und später nach Regensburg übergesiedelt, ist vor zwei Jahren verstorben.Den Künstler als Karikaturisten zu bezeichnen, das tut Galerist Emanuel Schmid nur zurückhaltend. "Es sind keine schnell aufs Papier geworfenen, auf den Punkt gebrachten Scharfsinnigkeiten zu politischen und gesellschaftlichen Problemen", charakterisiert der Betreiber des Kunstkontors das Werk Helmut A. Heimmerls.Vielmehr handle es sich hier um sorgfältig komponierte "Gemälde". Nichts bestätigt diese Aussage besser als ein Blick in die wahrhaft opulente Ausstellung. Lange vor der Invasion der Wimmelbilder schöpfte Heimmerl für seine vielfigurigen Darstellungen aus dem prallen Leben. In den aquarellierten Tuschezeichnungen des Künstlers geht es um Fußballspiele und um vegetarische Restaurants, um Wildschweinjagden und um Entwicklungshilfe, um Sommerfreuden und um die "stade Zeit". Darstellungen des Kaisertreffens am Tegernsee von 1822, des Sündenfalls oder der Zauberflöte zeigen auch eine Vorliebe Heimmerls für historische und literarische Themen.Ehrfurcht vor dem hehren Stoff ist hier nicht zu erwarten - natürlich nicht. Edle Figuren werden zu plumpen Gesellen. Oft schauen sie ebenso dumm aus der Wäsche wie die Entwicklungshelfer, die ihre Schutzbefohlenen auf unmittelbare Weise vor dem Hunger bewahren: Sie sind im Kochtopf eines Ureinwohnerstamms gelandet.Es gehört eine gehörige Portion Milde und Nachsicht dazu, wenn Galerist Emanuel Schmid seinem aktuellen Künstler bescheinigt: "Heimmerls Arbeiten sind durchaus lustvoll und manchmal grotesk, nie aber boshaft oder in ätzender Kritik, eher lächelnd und verständnisvoll für die kleinen Schwächen und großen Torheiten dieser Welt."Einfach nur gutmütig war Heimmerl nicht, das wäre viel zu langweilig. Deftige Boshaftigkeiten erlaubte er sich allemal. Natürlich stets in Verbindung mit Humor. Denn der hilft immer.