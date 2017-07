Kultur Regensburg

Florian Toperngpong (rechts) ist ein origineller Kopf: Denn die Idee, alles, was im Strom seines Bewusstseins an Bildungsgut auftaucht, abzufischen und die Beute auf Post-it-Zettelchen zu notieren, sie allein ist schon brillant! Das findet auch sein Galerist Bernhard Löffler (links).

Wissensgarten bestellen

Nicht nur Inhalt

Gleichzeitig muss der 39-Jährige ein mutiger Mann sein: Weil die kleinen Wissenspakete, die er in der vorletzten Juniwoche ohne jegliche Zuhilfenahme lexikalischer Quellen im Arbeitsmodus "Nine to five" schuf, nicht nur erkennen lassen, wo der studierte Werbegraphiker bislang die Schwerpunkte setzte, in seiner Bildungsbiografie. Sondern auch, wo er Mut hatte, zur Lücke.Somit gewährt er dem Publikum in der Regensburger Galerie "konstantin b." (Am Brixener Hof 11) einen offenen, unverstellten Blick darauf, wann er den festen Boden gesicherter Kenntnisse verlässt und auf sumpfiges Terrain wechselt. Hinzu kommt freilich noch sein außergewöhnliches Talent im Umgang mit dem Zeichenstift: Denn das gestattet es ihm, aus Gedankenwolken und Ideenketten süffige Definitionen und Grafiken entstehen zu lassen, Gedanken-Skizzen im wahrsten Wortsinne, Notizen im Lexikonstil auf sieben mal zwölf Zentimeter kleinen, gelben, selbstklebenden Zettelchen.Zehn Jahre nach der Erfindung des Smartphones und der damit verbundenen Omnipräsenz von Suchmaschinen und Online-Lexika hat der Vorgang, sich öffentlich beim bloßen Denken zuschauen zu lassen, nicht nur etwas Künstliches (und damit Künstlerisches) an sich. Gleichzeitig mutet es fast schon anachronistisch an, dass jemand allein auf die Kraft seines Geistes setzt und seinen Erinnerungen vertraut, um den Wissensgarten bestellen zu können. Denn denken, sagt Florian Toperngpong, bedeutet für ihn zuallererst, Ordnung zu schaffen, im Kopf. Auf rund 200 Post-it Zetteln (alle akribisch mit Nummernstempel versehen) hat er diesen Versuch unternommen, beschäftigt sich dabei mit historischen Themen (klar, Hitler und der Zweite Weltkrieg sind auch dabei) ebenso wie mit Film und Pop-Musik, denkt nach über Kochrezepte (seine Eltern waren Gastronomen und führten ein namhaftes thailändisches Restaurant) und über Binomische Formeln.Der Besucher der Ausstellung, die noch am Freitag 7., und Freitag,14. Juli, ihre Tore öffnet, geht zunächst an den Bildern entlang mit der Haltung eines "Wer wird Millionär"-Zuschauers. Schüttelt mal anerkennend den Kopf oder denkt sich hochnäsig, dass seine Kenntnisse, die Bundespräsidenten und Reichskanzler betreffend, doch deutlich sattelfester gewesen wären.Aber: Je mehr Zeit man sich nimmt, für diese große Meditation über das Wissen unserer Gegenwart, umso mehr beschleicht den Betrachter ein Gefühl der Ehrfurcht, des Respekts und der Bewunderung. Denn die Wissensfelder, die Florian Toperngpong zu bestellen weiß, sie sind riesig. Und zeugen davon, was für ein gebildeter und bescheidener Mensch der Künstler ist.Gleichzeitig freilich gerät man selbst ins Grübeln: Was für ein unendlicher Ozean das Wissen doch ist. Ob der des Nichtwissens noch größer ist? Dass man selber auch ein bisschen was weiß. Aber ist man sich auch der eigenen Lücken bewusst? Wie sensibel ist man selbst, für den Übergang ins Sumpfige?Und obendrein: Wissen, das ist nicht nur Inhalt. Wissen bedarf auch immer der ansprechenden Vermittlung. Florian Toperngpong ist ein großer, sympathischer Vermittler. Einer, dem es gelingt, aus spontanen Notaten etwas zu schaffen, was über hohen ästhetischen Wert verfügt. Aber das schönste ist wohl das: Weil er denkt, bringt er uns zum Denken. Und führt uns somit mit leichter Hand vom Hölzchen aufs Stöckchen.