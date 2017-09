Kultur Regensburg

20.09.2017

0 20.09.2017

Eine gehörige Portion Wehmut - das zeichnet die neue Ausstellung im Kunstverein Graz aus. Joung-Eun Lee aus Seoul, die als diesjähriger "Artist in Residence" einen Monat lang in den Räumen des Kunstvereins gearbeitet hat, nutzte die Stadt Regensburg als Inspirationsquelle.

Service Die Ausstellung "Artist in Residence 2017" mit Arbeiten Joung-Eun Lees läuft bis zum 7. Oktober im Kunstverein Graz, Schäffnerstraße 21 in Regensburg. Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 16 bis 19 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.kunstvereingraz.de.

Altstadtgassen, Hinterhöfe und verborgene Ecken, die kaum jemand kennt, gaben Joung-Eun Lee den künstlerischen Kick. Ausgerechnet! Denn die Ausstellung, in der die Künstlerin nun ihre Ergebnisse präsentiert, dürfte die letzte ihrer Art sein. Das Gebäude des Kunstvereins Graz, als ehemalige Werkstatt selbst ein Teil des charmanten Regensburg jenseits der Touristenpfade, soll abgerissen werden. An seiner Stelle entsteht ein Hotelneubau.Da derartige Gebäude mit Sicherheit keinen Künstler mehr beflügeln werden, markiert die mittlerweile vierte "Artist in Residence"-Schau bei "Graz" einen Schlusspunkt in mehrerlei Hinsicht. Für Joung-Eun Lee ist es die Möglichkeit, ihre Regensburger Arbeiten zum Abschluss ihres Aufenthaltes zu präsentieren. Dies tut die Südkoreanerin in Form einer raumgreifenden Installation, die sich intensiv ihrer Gastgeberstadt widmet.Nicht nur, dass Joung-Eun Lee zahlreiche Regensburg-Motive mit dem Bleistift festgehalten und an den Wänden verteilt hat. Ergänzt wird diese Hommage an die Stadt durch Lees "schwimmendes Buch". Dabei handelt es sich um ein kleines Boot aus Holzstäben, das die Künstlerin im Laufe ihres Aufenthaltes von Passanten auf der Straße beschriften hat lassen. Botschaften, Wünsche und Gedanken begaben sich anschließend auf die Reise, als Joung-Eun Lee das Boot als "schwimmendes Buch" in die Donau setzte. Das Video, das die Künstlerin dabei gedreht hat, ist ebenfalls Teil ihrer Installation bei Graz. Es wird hier auf mehrere im Raum verteilte Papiere projiziert und umschließt den Betrachter somit mit den aufgeschriebenen Gedanken und Hoffnungen.Ähnliche Aktionen hat Joung-Eun Lee bereits in Südkorea, New York und Cuxhaven durchgeführt. Für den Kunstverein ist die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin ein erneuter Beweis für den fruchtbaren Austausch zwischen Künstlern aus aller Welt."Uns bleibt das Wissen, dass unser Projekt ,Artist in Residence' ein wichtiger kultureller Beitrag für Regensburg ist", sagte Renate Christin vom Kunstverein Graz bei ihrer Eröffnungsrede. Auf jeden Fall wesentlich wichtiger als ein Hotelneubau. Und das verleiht der Schau ihren wehmütigen Charakter.