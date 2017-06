Kultur Regensburg

Paul Schinner ist ein Urgestein der Oberpfälzer Kunstwelt. Das Historische Museum Regensburg erforscht sein Werk stratigraphisch: "Paul Schinner hält uns nicht vom Denken ab. Aber er stürzt uns auch nicht in existenzielle Krisen."

Ungebremste Arbeitslust

Nach eigenem Gesetz

Die Worte des Regensburger Bürgermeisters Jürgen Huber klingen beruhigend - zumal es sich dabei um eine Ausstellung dreht, derer es im Historischen Museum einer einstündigen Einführung bedarf. Eine Stunde Reden. Der Appetit des Kunstrezipienten wird auf eine harte Probe gestellt, während es da um die ungezügelte Dynamik im Schaffen des Paul Schinner geht. Um das Aufsehen, das der mittlerweile 80-Jährige immer wieder erregte. Um seine Lehrjahre in Windischeschenbach, Nürnberg und Berlin. Um seine Skulpturen aus Eisenabfällen und um das Verhältnis zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion.Viele kluge Worte fallen bei der Vernissage in der Minoritenkirche des Historischen Museums, etliche Kunsttheoretiker werden zitiert. Paul Schinner selbst betrachtet die Szenerie mit spitzbübischem Lächeln. Nicht nur von der ersten Sitzreihe aus, wo er während der Begrüßung, der Laudatio und der Eröffnung Platz genommen hat. Auch an den Toren der dem Besucher so lange verschlossen bleibenden Schau hängt das Bildnis Schinners in mehrfacher Ausfertigung. Die wie ein Foto wirkenden Porträts sind pixelähnlich aus winzigen Abdrucken von Arbeiten des Künstlers zusammengesetzt.Stellvertretend ist dies nicht nur für seine ungebremste Arbeitslust - kurz vor der Vernissage werkelte er noch an der Fertigstellung einer Skulptur aus dem Jahre 1965. Die fröhlichen Bilder zeigen auch einen Mann, den Huber treffend charakterisiert: "Der heitere Paul Schinner."Heiter ist er, geradezu quirlig. Vor allem an Tagen wie diesem, wenn nicht nur die Hymnen auf seine unverwechselbaren grafischen Geflechte und die bildhauerischen Arbeiten kein Ende nehmen, sondern auch die Freundlichkeiten und Ehrerbietungen, die dem Menschen Paul Schinner entgegengebracht werden.80 Jahre alt ist er heuer geworden. 2016 hat er den Kulturpreis der Stadt Regensburg erhalten. Die Freiheit, einen Nabburger Künstler zu würdigen, nahm man sich in der Oberpfalzmetropole heraus - "denn Paul Schinner hat auch in Regensburg viel gemacht", so Bürgermeister Huber.Den Titel "Stratigraphie", den die Kuratoren seiner Regensburger Ausstellung verpasst haben, bezieht der fidele Künstler nicht etwa humorlos auf sein Alter - der Begriff bezeichnet archäologische und geologische Methoden. Es geht dabei um eine Lehre der Schichtabfolge. Und diese lässt sich auch im Werk Schinners anwenden. Zwar kann man den Künstler durchaus als Urgestein der Oberpfälzer Kunstszene betrachten. Im Sinne der Titelgeber der Schau geht es aber um eine Interpretation seiner Grafiken und Mischtechniken.Ein Gespinst von Linien und Flecken überzieht hier den gesamten Bildraum. Anfang oder Ende dieser organischen, pulsierenden und von Spannung geladenen kleinen Kosmen zu erahnen, ist schwierig. Kein Wunder, dass auch der Künstler selbst in sich oft nur die ausführende Hand sieht. "Es beginnt mit einem Strich", hat Schinner einmal gesagt. "Und dann bekommt das Bild ein eigenes Gesetz."Schichten abgetragen werden in der Ausstellung noch in einem weiteren Sinne: Die insgesamt rund 120 Arbeiten, die in der Minoritenkirche zu sehen sind, zeigen alle Phasen in der Entwicklung des Künstlers. Schinner lernte sein Handwerk als Ziseleur, als Gold- und Silberschmied, als Bildhauer und als Meisterschüler der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Als Künstler bezeichnet er sich dennoch nicht.Mit dieser Meinung steht er allerdings ziemlich alleine da. Die Ausstellung im Historischen Museum jedenfalls zeigt ein umfassendes künstlerisches Werk, das von anfänglichen Porträts über zeichnerische Geflechte bis hin zu Metallplastiken, Gipsarbeiten und Steinskulpturen reicht.___Die Ausstellung "Paul Schinner. Stratigraphie" läuft bis 29. Oktober im Historischen Museum Regensburg, Minoritenkirche, Dachauplatz. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Infos unter Telefon 0941/5072448 oder www.regensburg.de/Kultur/Museen.