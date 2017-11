Kultur Regensburg

28.11.2017

2

0 28.11.2017

Manfred Sillner und das Kunstkabinett: In Regensburg sind die beiden nahezu untrennbar miteinander verbunden. Anlässlich des 80. Geburtstags des Künstlers präsentiert die Galerie in der Altstadt nun eine Auswahl an Arbeiten des gebürtigen Berliners und heute in Niederbayern Lebenden.

Service Ausstellung: "Manfred Sillner. Zum 80. Geburtstag". Bis 16. Januar 2018.



Ort: Kunstkabinett Regensburg, Untere Bachgasse 7.



Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr.



Infos: 0941/57856.



___







Weitere Informationen:



www.kunstkabinett.com

Die gezeigten Ansichten im Kunstkabinett umfassen sowohl altbekannte Grafiken Manfred Sillners als auch neue Zeichnungen und Mischtechniken. Dank der vielen Elemente aus der Natur wirken die Bilder diesmal besonders poetisch. Waldszenerien nehmen bei der Ausstellung eine größere Rolle ein. Da erscheinen Diana und Daphne zwischen dichten Bäumen, König Ludwig unternimmt seine letzte Ausfahrt ins Grüne, verborgen im dichten Laub blicken allerlei Wesen auf das Geschehen.Wobei "das Grüne" auch hier eindeutig den typisch Sillnerschen blaustichig-surrealen Farbton annimmt - auch wenn die bei der aktuellen Ausstellung gezeigten Arbeiten eine auffällige Tendenz zur Farbigkeit aufweisen. Wie im Traum wirken die Bilder alle, auch die fast schon obligatorischen Regensburg-Ansichten des Künstlers mit den durcheinandergewürfelten Hauptgebäuden der Stadt.Mit einer virtuos ausgefeilten altmeisterlichen Technik als Handwerkszeug macht sich Manfred Sillner unbeschwert auf die Reise ins Reich der Vorstellungskraft. "Im Bewusstsein, dass die Möglichkeiten der Fantasie unendlich sind, begebe ich mich als Maler auf die Suche nach den verborgenen Bildern meiner eigenen Seele", hat sich Künstler einmal geäußert. So märchenhaft die bevorzugt mit grafischen Mitteln festgehaltenen Bilder Manfred Sillners auch sind: Die meisten seiner Motive stammen aus dem direkten räumlichen Umfeld des Künstlers. Berlin, Regensburg, Abensberg sowie Landschaften aus dem Donauraum und der Oberpfalz liefern ihm den Grundstock für seine phantastischen Bildwelten."In Zusammenspiel mit einem fast überirdischen Licht entstehen Bilder, die die Fantasie des Betrachters beflügeln und ihn einladen, sich den Traumwelten des Künstlers hinzugeben." So beschreibt es Marianne Schönsteiner-Mehr vom Kunstkabinett. Die Galeristin verwaltet die komplette Grafik des populären Künstlers. Gut für beide: Sillner und das Kunstkabinett sind fast untrennbar miteinander verbunden.

Repro: Susanne Wolke