Kultur Regensburg

13.03.2018

110

0 13.03.2018110

Stargeiger David Garrett (37) hat nach einem Bandscheibenvorfall erneut einige Konzerttermine abgesagt. "Es geht mir schon etwas besser, aber leider dauert der Heilungsprozess doch länger als erwartet", schreibt Garrett auf seiner Internetseite.