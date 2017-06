Kultur Regensburg

28.06.2017

Rainer Prohaska hat seinen Kleintransporter unter einem Bogen der Steinernen Brücke geparkt. "ME" lautet das Kürzel auf seinem österreichischen Nummernschild. Aus Melk also kommt er. Womit eines schon mal geklärt wäre.

Wildnis in der Stadt

Unbekannte Orte

Obwohl der Künstler zum ersten Mal in Regensburg gastiert, um hier seine schwimmende Skulptur "MS Fusion" zum Auftakt des EU-Projekts "Kulturplattform Donauraum - Kreative Orte des 21. Jahrhunderts" zu präsentieren: Ihm braucht also niemand erklären, wer oder was die Donau ist. Er kennt sie von Kindheit an und hat sie mehrfach befahren. Denn als Medienkünstler hat er sich - ganz im Geiste seiner Lehrer Karel Dudesek und Peter Weibel - aufs Reisen verlegt.Jetzt also hat er auf der Jahninsel, Stadtamhof im Rücken und die Domtürme vor der Brust, für eine knappe Woche sein Lager aufgeschlagen. Hier wird er seine schwimmende Plattform, die "MS Fusion", aufbauen. An diesem ganz besonderen Ort, dieser langgezogenen Schwemmlandzunge, die "Am Beschlächt" heißt. Ein von Weiden überhangenes und von Wasserjungfern übersurrtes Stück Wildnis, mitten in der Stadt und doch so fern von ihr. Die Donau mit ihren Strudeln schillert grün-schwarz und das böse Summen der Staunzen ist lauter als alles, was vom Verkehrsgetriebe hier herdringt. Rainer Prohaska hat bis 2005 an der "Universität für Angewandte Kunst" in Wien studiert.Im Mittelpunkt seiner Aktionen, die ihn seither um die ganze Welt geführt haben und ihn in China ebenso zu einem gern gesehen Gast werden ließen wie in den USA oder in Graz beim Steirischen Herbst steht das Reisen. Beziehungsweise das, was er mit dem Prinzip der "Serentipität" umschreibt. Hinter dem Begriff verbirgt sich jene Mechanik, die in den 1920er beispielsweise den Bakteriologen Alexander Fleming das Penicillin finden ließen. Der hatte sich zunächst ziemlich geärgert, dass seine Staphylokokken-Kultur im Wachstum gehemmt worden war, nachdem er versehentlich Schimmelpilze aufgebracht hatte. Ein paar Gedankengänge später aber dämmerte es Fleming: Er hatte die antibiotische Wirkung seines vermeintlichen Missgeschicks erkannt. Und damit Revolutionäres entdeckt. Dieses Prinzip nutzt Rainer Prohaska für seine Katamarane, die er aus Donau-Zillen in eine Stahl-Plattform hineinbaut und mit Ratschengurten befestigt.So ist er 2007 über Ungarn nach Serbien die Donau hinuntergeschippert - und hatte, weil es zufällig vorhanden war, ein gelbes Drainage-Rohr als irritierendes Ornament am Schwimmkörper befestigt. Prompt war er an allen Anlegestellen Gesprächsthema Nr. 1 - und lernte auch jenen Ungarn kennen, der ihm ausgediente Flugtanks von sowjetischen MiG-Bombern vermittelte, die er nunmehr ebenfalls als Schwimmkörper nutzt.Nur ein Beispiel für die spezielle Art von Medienkunst, die Prohaska als kommunikativen Akt verfolgt und die so seine große Neugierde stillt, auf unbekannte Orte und deren Geschichten. Wie ein romantischer Künstler auf der Suche nach der Blauen Blume findet Rainer Prohaska fremdartige Gegenstände.In Regensburg montiert er nun aufblasbare Flusskrokodile (alle aus China und somit auch augenzwinkernder Kommentar zu globalisierten Warenströmen etc.) als Irritationsornament an seine "MS Fusion". Ganz nebenbei will er dazu verhelfen, dass das Projekt "Kulturplattform Donauraum" sowie das Artist-in-Residence-Programm "Danube Art Lab", das die Stadt Regensburg gemeinsam mit der "donumenta" in der zweiten Jahreshälfte veranstaltet, viel interessiertes Publikum anlockt.Am heutigen Donnerstag, 29. Juni (9.30 Uhr), werden die beiden Kooperationspartner im "Leeren Beutel" (Bertoldstraße 9) in Regensburg über ihr Vorhaben informieren. Im Anschluss präsentiert Rainer Prohaska sein Schwimmobjekt, die "MS Fusion", auf der Jahninsel.